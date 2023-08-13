「一百青年看祖國--軍事訓練體驗營」今結營 100學員體驗軍事紀律訓練及參觀深圳抗戰遺蹟

「香港海關青年發展計劃」（「Customs YES」）今日(13日)舉行的「一百青年看祖國—軍事訓練體驗營」結營儀式。香港海關關長何珮珊於深圳致辭時表示，是次的軍事訓練旨在鍛鍊學員的體能及意志，為將來投身國家建設和發展作好準備；寄語學員繼續認真學習，練成好本領，擁抱祖國、放眼世界。 她又引述國家主席習近平的講話，「青年強，則國家強」，說明青年強不強，不單是指能力，還需要擁有強健的體魄、美好的心靈和堅強的意志。

100名「Customs YES」會員參與體驗營 中聯辦警務聯絡部讚揚海關培養港青正確價值觀及愛國守法意識

體驗營於八月十日至十三日在深圳舉行，共100名「Customs YES」會員參與。在為期四天的體驗營中，參加者參觀深圳市內的抗戰遺蹟和體驗一系列專業的軍事紀律訓練，如軍體拳、隊形訓練和障礙挑戰，提升自理能力與建立團隊合作精神，並加深對國家軍事文化的了解。結業學員代表指出，學員透過軍事紀律訓練和煮食打掃，學會獨立和團隊合作的重要性，也在過程中認清自己的強項和不足，更懂得感恩父母平日無微不至的照顧。

中聯辦警務聯絡部部長陳楓在致辭中，肯定了學員的出色表現，並讚揚香港海關近年來在帶領培養香港青少年正確價值觀、愛國守法意識以及推動學員德智體全面發展上所作出的努力。他激勵香港青少年，積極投身到建設美好香港和美麗國家的行列中來，用火熱的青春書寫精彩的人生。