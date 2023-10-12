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2023-10-12 21:44:59

「一豚豬手」全線結業　稱經濟復甦步伐不如預期　有買套票市民淪苦主

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網上熱話｜有網民指「一豚豬手專門店」突然全線結業，令她家人所購買的禮券化為烏有。(網上圖片)

網上熱話｜有網民指「一豚豬手專門店」突然全線結業，令她家人所購買的禮券化為烏有。(網上圖片)

【21:44更新】買豬手套票竟然淪為騙局？近日有市民在網上指控，稱曾在港擁有17間分店的著名「一豚豬手專門店」突然全線結業，令她屋企人所購買的禮券化為烏有，餐廳結業前，並無通知客人退款或提供可行方案的安排，而官方專頁至晚上8時許終發帖交代，解釋食材價格不斷上升、經濟復甦步伐不如預期，加上舖租續約的增幅驚人，已連月收到加盟商提出結束經營的意願，加盟商亦無法再繼續履行與總公司之合約協定。

積金局：經營者屢次拖欠強積金供款

積金局十分關注「一豚豬手專門店」結業事件，並高度重視僱主拖欠強積金供款的情況，根據當局紀錄，負責經營「一豚豬手專門店」17間分店的康歷企業有限公司屢次拖欠強積金供款，包括未有就今年4月至8月共5期為30名員工繳交強積金供款，涉款約13萬元，積金局將向法庭作出民事申索，追討拖欠的強積金供款及附加費。

積金局續指，至今已接獲10宗相關投訴並正在調查，又稱在主動介入及調查下，自去年1月已成功為80名受影響僱員追回約63萬元的供款及附加費。

網上熱話｜有網民指「一豚豬手專門店」突然全線結業，令她家人所購買的禮券化為烏有。(網上圖片) 網上熱話｜有網民指「一豚豬手專門店」突然全線結業，令她家人所購買的禮券化為烏有。(網上圖片) 網上熱話｜有網民指「一豚豬手專門店」突然全線結業，令她家人所購買的禮券化為烏有。(網上圖片) 餐廳的官方專頁未有公布結業的消息或套票禮券退款的安排，最後一個帖文是在7月17日發布，指由於颱風襲港，所有分店將休息一天。(網上圖片)
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有網民呻家人買套票未能兌換

該網民日前在facebook群組「食在元朗」發文，並上載多張餐廳結業的截圖，她指「有元朗友在又新街的『一豚豬手專門店』買了coupon嗎？一個月前屋企老人家被sell(推銷)買了卷(券)，之後全線結業，有其他受害者嗎？」她又說，在9月30日瀏覽Openrice平台時，顯示荃灣、九龍灣、太安樓3間分店營業，惟到上周二(3日)再瀏覽時已顯示全部結業。

她又補充：「阿媽回覆原來是7月時sell(推銷)她買，但買完後沒多久就元朗關了……之後她去了荃灣店，門口寫裝修關門，朋友通知太安樓的亦已關門，她星期一(2日)時去九龍灣店(一豚客服說還健在的店)。門口寫12點開等到1點都沒開門摸門釘，去齊全港九為攞豬手。」

她的帖文和留言隨即惹來網民關注，部分網民對「一豚豬手專門店」突然結業均感愕然，當中網民坦言自己亦有買禮券，惟仍未兌換，亦有網民說「呢間一豚每次買野都會叫人買劵，我都比佢叫過好多次，冇一次彩(睬)佢。」不少網民都要求事主去消委會投訴，亦有人爆粗指「咁X！買豬手都搞套票騙案？！」

餐廳最後帖文「颱風襲港分店休息一天」

翻查「一豚豬手專門店」的官方專頁，至今未有公布結業的消息或套票禮券退款的安排，最後一個帖文是在7月17日發布，指「由於颱風襲港，所有分店將休息一天」。至晚上8時許，「一豚豬手專門店」發帖指食材價格不斷上升、經濟復甦步伐不如預期，加上舖租續約增幅驚人，連月陸續收到加盟商提出結束經營的意願，加盟商亦無法再繼續履行與總公司之合約協定。

「一豚豬手專門店」又指，現暫未能與加盟商達成共識，正採取法律行動解決之間糾紛，總公司亦積極尋求其他合作夥伴協助幫忙兌換禮券，稍後會分階段妥善處理所有換領事宜，呼籲顧客在facebook專頁私訊公司，以便收取Google表格連結登記。

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