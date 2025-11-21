「三紐三帶」發展新田科技城 設專屬公司共同開發 創30萬職位 料每年貢獻GDP2500億

創科是近年香港重點發展的產業之一。政府公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，詳述位於北都、佔地210公頃的新田科技城的發展方向。創新科技及工業局長孫東表示，科技城將以「三紐三帶」劃分和發展，重點發展的產業包括生命健康與人工智能等。整個科技城將分為5個發展階段，料首4個階段需時8年。孫東指，料完全投入運作後每年GDP貢獻約2,500億元，可創造30萬個職位。

新田科技城佔地約210公頃，鄰近河套香港園區。孫東表示，新田科技城將有三大發展定位，包括提供原型和中試、小規模量產空間；發展本地優質創科產業；匯聚全球創科資源和人才。新田科技城將以「三紐三帶」劃分和發展。 「三紐」包括河套樞紐，鄰近深圳和河套香港園區，形成創科橋頭堡；洲頭樞紐鄰近北環線支線洲頭站，將引入學研機構和人才公寓等。南側的麒麟樞紐則預留作發展規劃中心。「三帶」方面，孫東指，科技城的三大產業發展分為生命健康科技、人工智能與機械人，以及微電子與智能設備。此外，其他產業包括新材料、新能源和綠色科技。發展年期方面，整個新田科技城分為5個發展階段，包括導入、產業生態延展、產城中樞、產業完善，以至「戰略留白」階段。孫東表示，整個土地釋放至平整需時10年，首4個階段預計需時8年，其中首兩個階段將於今年開始建設，屆時將設置服務中心，進行產業的初步導入。發展模式方面，政府考慮以成立專屬公司(即「平台公司」)的模式，與市場共同參與開放。



香港「內聯外通」 助內企出海 《綱要》提到，內地多個城市已在發展創科，對於香港如何競爭，孫東表示，香港具有「內聯外通」的優勢，不少內地企業選擇香港作出海；又指「香港製造」的品牌仍然具有吸引力和影響力，故若香港發展高科技和高增值產業，仍具很大優勢。他又指，毋須把所有產業鏈都放在新田科技城，部分可放在大灣區，與內地發展融合。 定位方面，河套香港園區主要作為創科研究，新田科技城則將前者的科研成果產業化。孫東表示，新田科技城必須按香港特色發展，故著重科技城的產業布局；又指香港的優勢在於科研創新，除了大學的基礎科研外，亦要有一定程度的轉化落地，建立高附加值產業，才能以產業匯聚人才。孫東又指，發展創科上香港有獨特優勢，惟要解決土地資源，而新田科技城便提供了空間。 對於政府考慮以成立專屬公司的模式，創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘表示，設立專屬公司有助引入技術和資金，目前正處於構思和策劃階段。 不會忽視三寶樹環境問題 新田科技城鄰近三寶樹濕地保育公園，對於如何確保環境不被破壞，創新科技及工業局副秘書長鄭嘉慧表示，政府不會忽視環境問題，規劃時已完成環評，亦有加入相關條款；同時在鄰近三寶樹濕地保育公園的發展會有高度限制，亦要留空間予雀鳥的飛行路線，並有相當面積的綠化空間。她稱，會有相關法例跟進違規情況。

劉國勳