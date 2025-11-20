「三紐三帶」發展新田科技城 設專屬公司共同開發 每年貢獻GDP2500億

政府公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，詳述位於北都、佔地210公頃的新田科技城的發展方向。創新科技及工業局長孫東表示，科技城將以「三紐三帶」劃分和發展，重點發展的產業包括生命健康與人工智能等。整個科技城將分為5個發展階段，料首4個階段需時8年。孫東指，料完全投入運作後每年GDP貢獻約2,500億，創造30萬個職位。

新田科技城佔地約210公頃，鄰近河套香港園區。孫東表示，新田科技城將有三大發展定位，包括提供原型和中試、小規模量產空間；發展本地優質創科產業；匯聚全球創科資源和人才。新田科技城將以「三紐三帶」劃分和發展。

「三紐」包括河套樞紐，鄰近深圳和河套香港園區，形成創科橋頭堡；洲頭樞紐鄰近北環線支線洲頭站，將引入學研機構和人才公寓等。南側的麒麟樞紐則預留作發展規劃中心。「三帶」方面，孫東指，科技城的三大產業發展分為生命健康科技、人工智能與機械人，以及微電子與智能設備。此外，其他產業包括新材料、新能源和綠色科技。

發展年期方面，整個新田科技城分為5個發展階段，包括導入、產業生態延展、產城中樞、產業完善，以至戰略留白階段。孫東表示，整個土地釋放至平整需時10年，首4個階段預計需時8年，其中首兩個階段將於今年開始建設，屆時將設置服務中心，進行產業的初步導入。發展模式方面，政府考慮以成立專屬公司的模式，與市場共同參與開放。