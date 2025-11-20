熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 高市早苗 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-11-20 21:21:16

「三紐三帶」發展新田科技城 設專屬公司共同開發 每年貢獻GDP2500億

分享：
政府公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》。(蘇文傑攝)

政府公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》。(蘇文傑攝)

政府公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，詳述位於北都、佔地210公頃的新田科技城的發展方向。創新科技及工業局長孫東表示，科技城將以「三紐三帶」劃分和發展，重點發展的產業包括生命健康與人工智能等。整個科技城將分為5個發展階段，料首4個階段需時8年。孫東指，料完全投入運作後每年GDP貢獻約2,500億，創造30萬個職位。

新田科技城佔地約210公頃，鄰近河套香港園區。孫東表示，新田科技城將有三大發展定位，包括提供原型和中試、小規模量產空間；發展本地優質創科產業；匯聚全球創科資源和人才。新田科技城將以「三紐三帶」劃分和發展。

「三紐」包括河套樞紐，鄰近深圳和河套香港園區，形成創科橋頭堡；洲頭樞紐鄰近北環線支線洲頭站，將引入學研機構和人才公寓等。南側的麒麟樞紐則預留作發展規劃中心。「三帶」方面，孫東指，科技城的三大產業發展分為生命健康科技、人工智能與機械人，以及微電子與智能設備。此外，其他產業包括新材料、新能源和綠色科技。

發展年期方面，整個新田科技城分為5個發展階段，包括導入、產業生態延展、產城中樞、產業完善，以至戰略留白階段。孫東表示，整個土地釋放至平整需時10年，首4個階段預計需時8年，其中首兩個階段將於今年開始建設，屆時將設置服務中心，進行產業的初步導入。發展模式方面，政府考慮以成立專屬公司的模式，與市場共同參與開放。

adblk5
新田科技城以「三紐三帶」發展。 新田科技城發展布局。 政府公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》。(蘇文傑攝) 政府公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》。(蘇文傑攝) 孫東指「香港製造」仍有優勢。(蘇文傑攝)

香港「內聯外通」 助內地企業出海 

《綱要》提到，內地多個城市已在發展創科，對於香港如何競爭，孫東表示，香港具有「內聯外通」的優勢，不少內地企業選擇香港作出海；又指「香港製造」的品牌仍然具有吸引力和影響力，故若香港發展高科技和高增值產業，仍具很大優勢。他又指，毋須把所有產業鏈都放在新田科技城，部分可放在大灣區，與內地發展融合。

定位方面，河套香港園區主要作為創科研究，新田科技城則將前者的科研成果產業化。孫東表示，新田科技城必須按香港特色發展，故著重科技城的產業布局；又指香港的優勢在於科研創新，除了大學的基礎科研外，亦要有一定程度的轉化落地，建立高附加值產業，才能以產業匯聚人才。孫東又指，發展創科上香港有獨特優勢，惟要解決土地資源，而新田科技城便提供了空間。

施政報告2025懶人包｜促進社會發展 關愛共融 (添馬台Facebook) 施政報告2025懶人包｜促進社會發展 關愛共融 (添馬台Facebook) 施政報告2025懶人包｜支持本地經濟 保障勞工 (添馬台Facebook) 施政報告2025懶人包｜支持本地經濟 保障勞工 (添馬台Facebook) 施政報告2025懶人包｜文體旅協同發展 (添馬台Facebook) 施政報告2025懶人包｜造地建屋 便捷出行(添馬台Facebook) 施政報告2025懶人包｜造地建屋 便捷出行(添馬台Facebook) 施政報告2025懶人包｜ 深化醫療改革 (添馬台Facebook) 施政報告2025懶人包｜教育、科技、人才一體化發展 (添馬台Facebook) 施政報告2025懶人包｜教育、科技、人才一體化發展 (添馬台Facebook) 施政報告2025懶人包｜鞏固自身優勢 融入國家發展大局 (添馬台Facebook) 施政報告2025懶人包｜鞏固自身優勢 融入國家發展大局 (添馬台Facebook) 施政報告2025懶人包｜產業發展和革新 (添馬台Facebook) 施政報告2025懶人包｜強化治理體系(添馬台Facebook) 施政報告2025懶人包｜加快發展北部 (添馬台Facebook)

追蹤am730 Google News