上水廣場及PopWalk天晉滙 消費券優惠 激筍折扣 大派現金券及禮品

作為精明消費者，當然會善用消費券及各大商場的優惠，讓你買得更抵。上水廣場及PopWalk天晉滙，分別推出「Shopping Spree春之購物祭」及「精明消費月」，為消費者提供多重折扣及獎賞，等於為消費券加碼，讓人人都可以滿載而歸。

由即日至5月31日，上水廣場「Shopping Spree春之購物祭」將聯同超過75個品牌提供逾300款產品優惠，部分產品低至1折，並大派$500,000現金券及禮品。於5月5日前的「皇牌週激筍優惠」，有多款美容美妝、珠寶首飾及戶外運動產品都提供折扣優惠。商場更為旅客特設「旅客專享禮遇」，於5月7日或以前，旅客出示有效證件於LANCÔME購買任何產品，即可獲贈溫和保濕水50ml乙件、於L’OCCITANE購買正價貨品滿$3,000，立減$600優惠。此外，The Point會員於5月31日或以前，於指定美妝商戶以電子貨幣消費滿指定金額，可獲2倍額外積分及美容禮遇！而The Point會員於黃金週期間於上水廣場(2至5樓)商戶以電子貨幣消費滿$500,000，更可獲999.9千足金粒(5錢)。

PopWalk天晉滙由即日至5月31日亦推出「精明消費月」，只需於場內消費滿指定金額，可獲獎賞高達HK$2,100禮遇。此外，為慶祝新世界韓國食品的Ocean PopWalk海天晉滙店開業一周年，更推出「春日韓風積分賞」及多重獎賞，包括於5月14日前消費滿指定金額送高達HK$50現金券、買醬油蟹送鮑魚。PopWalk天晉滙更聯同多間商戶推出逾100個激筍折扣優惠，如多款學校課程及練習以低至HK$1心動價發售，亦有低至1折激筍價換購多款美容療程，以及多款精選產品以優惠價發售，消費者不容錯過。