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2024-02-02 15:34:11

「上水貨舖」年宵攤位被DQ 食環署︰毋須交代原因

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標榜香港製造及本地食材的零售商店「上水貨舖」今日(2日)在社交平台表示，接獲食環署通知，他們在深水埗花墟公園年宵市場投得的攤位，在沒有明確原因下被終止。(上水貨舖FB)

標榜香港製造及本地食材的零售商店「上水貨舖」今日(2日)在社交平台表示，接獲食環署通知，他們在深水埗花墟公園年宵市場投得的攤位，在沒有明確原因下被終止。(上水貨舖FB)

標榜香港製造及本地食材的零售商店「上水貨舖」今日(2日)在社交平台表示，接獲食環署通知，他們在深水埗花墟公園年宵市場投得的攤位，在沒有明確原因下被終止，政府亦毋須承擔因此導致的損失。店方表示，農曆新年前仍會在D2 place和南豐紗廠年宵攤位開設攤位。

創辦人2019年曾選區議會

「上水貨舖」創辦人為曾於2019年區議會選舉中參選的羅庭輝，他稱「感謝」食環署在開始年宵前3天特意來函告之他，無須交代原因而取消參展資格，羅形容前路艱難，但會繼續推廣「香港製造」。

標榜香港製造及本地食材的零售商店「上水貨舖」今日(2日)在社交平台表示，接獲食環署通知，他們在深水埗花墟公園年宵市場投得的攤位，在沒有明確原因下被終止。(上水貨舖FB)

標榜香港製造及本地食材的零售商店「上水貨舖」今日(2日)在社交平台表示，接獲食環署通知，他們在深水埗花墟公園年宵市場投得的攤位，在沒有明確原因下被終止。(上水貨舖FB)

協議列明毋須賠償檔主損失

根據店方上載的食環署通知書，「上水貨舖」去年11月投得深水埗花墟公園年宵市場其中一個攤位，並簽下特許協議。署方稱，根據協議第10條，政府可隨時藉書面通知即時終止該協議，毋須交代原因，有關已付費用則會全數退還。

通知書並指出，根據協議第11條，政府毋須承擔攤位許可人因協議被終止而蒙受的任何法律責任、損失及開支等。

上水貨舖由羅庭輝在2020年創立，他曾在2019年參選區議會，角逐元朗區議會屏山北選區，僅以2票之差落選，其後羅提出選舉呈請勝訴，他的對手楊家安喪失議席和議席懸空，羅庭輝的胞弟羅庭德2019年當選區議員，並獲選北區區議會主席，任期去年底結束。

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民主黨去年亦派職員競投維園年宵攤位，但在簽約前，被職員引用年宵「參與競投的條件和規則」條文，未有交代原因下就取消資格。
 

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