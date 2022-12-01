「上海灘」已故創辦人鄧永鏘再被入稟 追款逾3800萬元

中國傳統服裝品牌「上海灘」已故創辦人鄧永鏘2017年在英國病逝，早前兩度被其生前任董事的公司入稟追討巨款後，昨日（11月30日）再被兩間公司入稟高等法院，向其遺產執行人追討共逾3,800萬元。

原告為 GNAT and Company Limited (GNAT) 及 China Tang London Limited (CTL)；被告為鄧永鏘的遺產執行人 Gordon David Michael George Oldham。入稟狀指，China Tang London Limited 經營位於倫敦酒店「The Dorcester」的餐廳「China Tang at Dorcester」。

被指涉取走畫作拍賣 賺取收益

原告指，鄧永鏘生前違反作為董事的責任及誠信，以管理費、董事費等名目，分多次將共310萬英鎊（約2,922萬港元）由GNAT戶口，轉至鄧控制的公司D.W.C. Tang Development Limited及、或其他由鄧控制的公司的戶口，原告要求追討這筆帳項。原告另指，鄧以餐廳開支等原因，轉走屬兩名原告的約共633萬元，要求追討。

原告又指，鄧在2015年4月取走了屬CTL的一幅，由畫家劉煒所畫的畫作「Ugly Woman」，一直沒有歸還；同月，一幅相似的畫作「Revolutionary Family Series」在香港拍賣，以308 萬元賣出，其中250萬元付給鄧。原告指，兩幅畫是同一幅畫，要求被告歸還該幅畫、歸還拍賣所得的金額或作賠償。