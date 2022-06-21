【不斷更新】中電元朗電纜起火致停電 屯馬綫荃灣西至屯門一度停駛

(21:05)入境事務處宣布，由於電力公司供電故障，影響到入境處轄下的元朗智能身份證換領中心（換證中心）的供電，該換證中心暫停服務。已預約的市民可在稍後日子前往換證中心辦理換證手續，而無需重新預約。

---------------------------------------------------

今日(21日)傍晚7時許，警方接獲多人報案，指朗屏站附近發生火警，並冒出濃煙。據網上流傳片段，起火地點疑為中電輸電橋，火光熊熊，遠至天水圍嘉湖山莊的居民亦看到濃煙。多名元朗、天水圍、屯門居民在網上留言稱屋苑停電。據了解，元朗宏樂街朗屏8號附近一條輸電橋起火，不少市民表示元朗及天水圍大範圍停電。消防接報後，已趕赴起火的輸電橋撲救。

屯馬綫 荃灣西至屯門站 一度暫停服務

事發後，港鐵曾指由於電力公司供電故障，影響到屯馬綫荃灣西至屯門站的供電，暫停列車服務，請乘客為行程預留充裕時間，及考慮使用其他交通工具。另外，由於停電，天水圍站亦關閉。屯馬綫烏溪沙至荃灣西站來往方向維持6分鐘一班車。港鐵安排免費接駁巴士行駛暫停列車服務的荃灣西至屯門站。至於九巴則指，由於港鐵屯馬綫來往荃灣西站及屯門站的列車服務暫停，密切留意客量，加強屯門、元朗及天水圍的巴士服務。直至晚上約8時，港鐵宣布荃灣西至屯門站已恢復供電，屯馬綫列車服務陸續恢復正常。而天水圍站電力供應亦已恢復，可重新開放服務乘客。

醫管局：部分緊急病人需轉送其他醫院

另一方面，醫管局發言人於晚上8時半指，新界西醫院聯網轄下醫院的電力供應出現不穩定，現時屯門醫院、博愛醫院及天水圍醫院的急症室維持運作，但部分緊急病人有可能需要轉送其他醫院，醫院部分非緊急服務及普通科門診診所服務亦受到影響。屯門醫院早前指，服務仍然維持正常，是否曾出現斷電的情況需再作調查，但醫院具有後備電源，服務不受影響。