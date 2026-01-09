《世外》：香港動畫里程碑之作

2025年，第62屆金馬獎最佳動畫長片得主《世外》(Another World)，是一部由香港本土團隊歷時七年打造的奇幻動畫電影。該片不僅在口碑與商業上雙雙告捷，票房突破1,500萬港元，成為近年香港最 高票房港產片，更標誌著香港動畫產業的復興與突破。文：Kiki 攝：周令知
故事簡介：輪迴與放下的千年之旅
《世外》改編自日本作家西條奈加的小說《千年鬼》，講述人死後進入輪迴前的中途站「世外」。靈守小鬼(聲演：鍾雪瑩)日復一日引領亡魂投胎，直到遇上執著不願轉世的小妹(聲演：蔡曉童)。故事探討生死、無常與人性，充滿東方哲學韻味。
從短片到長片的奇幻誕生
一切始於2019年的一部14分鐘短片，由導演吳啟忠(Tommy)和編劇兼監製楊寶文(Polly)合作完成。短片獲多項國際獎項，包括香港ifva金獎，並入選多國影展。這段短片感動了美術總監張小踏(Step C.)，促使他加入團隊。憑藉短片口碑，團隊於2020年獲得香港電影發展基金560萬港元融資，並吸引中東投資者支持。從短片擴展成長片，歷時七年。
幕後英雄：導演與監製的相遇
導演吳啟忠畢業於城市大學創意媒體學院，創立點五製作，專注動畫創作。楊寶文則從電影宣傳轉戰製作，兩人於2018年相識，發現彼此對生死主題的興趣高度契合。他們透過互動創作——她寫劇本，他畫圖——鎖定故事方向。美術總監張小踏因短片感動加入，視參與為「榮幸」。
手繪2D的藝術選擇
《世外》核心團隊來自香港，但邀請世界各地藝術家參與：分鏡在加拿大、背景在美國、概念設計有法國元素。疫情期間，遠程工作成優勢，招募台灣原畫師及在家動畫師。團隊逾百人，24小時運作，克服時差。為保持風格一致，嚴格依賴角色設定表與詳細指示，經反覆修正確保統一。除打鬥場面外，全片採用2D手繪風格，追求「動態繪本」質感。全片零AI，純人手繪製，展現匠人精神。
香港動畫的艱辛現實
在金融主導的香港，動畫產業市場細小、資金缺乏。過去20年，商業成功的港產動畫僅有《麥兜》系列。製作動畫難度遠超真人電影，一秒2D動畫需至少8格手繪，111分鐘長片的工作量龐大。正因為如此，許多項目也胎死腹中，令動畫師常面臨無工作或轉行。團隊認為香港動須向外發展，利用易本地化的特性走出國際。呼籲政府支持，如投資或優先用本地動畫宣傳。吳啟忠希望《世外》如火車站，帶動產業鏈，留住前輩，形成真正行業。吳啟忠笑言：「下世還要做動畫，前世肯定做了壞事。」《世外》的成功證明香港動畫潛力無限。團隊期待更多作品誕生，建設更多「火車站」，讓香港動畫火車繼續前行。