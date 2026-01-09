《世外》：香港動畫里程碑之作

2025年，第62屆金馬獎最佳動畫長片得主《世外》(Another World)，是一部由香港本土團隊歷時七年打造的奇幻動畫電影。該片不僅在口碑與商業上雙雙告捷，票房突破1,500萬港元，成為近年香港最 高票房港產片，更標誌著香港動畫產業的復興與突破。文：Kiki 攝：周令知

故事簡介：輪迴與放下的千年之旅

《世外》改編自日本作家西條奈加的小說《千年鬼》，講述人死後進入輪迴前的中途站「世外」。靈守小鬼(聲演：鍾雪瑩)日復一日引領亡魂投胎，直到遇上執著不願轉世的小妹(聲演：蔡曉童)。故事探討生死、無常與人性，充滿東方哲學韻味。

從短片到長片的奇幻誕生

一切始於2019年的一部14分鐘短片，由導演吳啟忠(Tommy)和編劇兼監製楊寶文(Polly)合作完成。短片獲多項國際獎項，包括香港ifva金獎，並入選多國影展。這段短片感動了美術總監張小踏(Step C.)，促使他加入團隊。憑藉短片口碑，團隊於2020年獲得香港電影發展基金560萬港元融資，並吸引中東投資者支持。從短片擴展成長片，歷時七年。