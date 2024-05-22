「世界幣」在港收集巿民虹膜及面容影像　私隱專員發執行通知要求停止

個人資料私隱專員公署去年12月至今年1月期間，於「世界幣」在港的6個營運點共進行了10次「放蛇」行動，並於今年1月31日持法庭手令，進入「世界幣」項目在香港6個分別位於油麻地、觀塘、灣仔、數碼港、中環及銅鑼灣的營運點進行調查，再經過兩輪查訊後，現已完成有關調查。

「世界幣」為8302人進行面容及虹膜掃瞄認證

調查發現，參與「世界幣」項目的人士需要讓有關機構透過虹膜掃瞄收集其面容及虹膜影像以「驗證」人類身分及製作虹膜編碼，藉此獲取註冊身分(即World ID)，並可定期免費獲得虛擬貨幣「世界幣」。「世界幣」確認在香港營運期間共就8,302名人士進行面容及虹膜掃瞄認證。經考慮個案的事實及調查所獲得的資料，個人資料私隱專員鍾麗玲裁定「世界幣」在香港的運作違反《私隱條例》附表1有關個人資料的收集、保留、透明度、查閱及改正資料的保障資料原則，當中包括：