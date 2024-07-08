「中環夏誌」主辦方稱收原作者聲明 引述指傳媒提供相片低質 難評裝置外觀(更新)

【22:07更新】 主辦方Central Venue Management (CVM)今日(8日)發稿稱，於下午接到原作者@joooo.ann (Joann)聲明。聲明指，原作者授權CVM在港創作實體充氣裝置；靈感源自其在一年前利用生成式人工智能所創作的個人企劃；而她被稱為原意念的創作者，且並未參與 展覽團隊的製作工作或其他執行範疇，亦沒有收到這個項目的任何報酬。 聲明續指，原作者認為，人工智能可以表現無限和超現實的創造力，但將這些設計轉化為實體裝置，存在重大挑戰；因此，實物與原人工智能概念有所不同，是在預計之內；原作者在活動開幕前，沒有收到或審視實物裝置的任何圖像，是在 開幕後透過不同媒體首次看到這些裝置。然而，聲明提到，原作者從不同媒體收到的相片質素低及不專業，令她難以準確評價裝置的外觀。

原作者稱媒體曾試圖政治化展覽 在聲明中，原作者強調，她與今次展覽並無關連，亦沒有參與這個項目，也非最終實體裝置的設計者；她留意到有媒體曾試圖將今次展覽政治化，澄清她沒有參與和項目相關的政治論述或其他事宜。 【14:25更新】社交平台照片顯示，今日下午（8日）展覽現場有告示牌顯示「暫停開放」，場內大部分裝置均已被放氣。大會負責人表示，每日閉園均會為裝置放氣以節省能源，下午3時開園前再次啟動泵氣如常開放。 在中環海濱舉行的「SummerFest 中環夏誌」，包括展出生成式人工智能設計5大巨型「充氣奇蹟」，概念來自亞美尼亞著名AI藝術家@joooo.ann。不過Joann早前直言不喜歡展出效果，更指主辦方Central Venue Management（CVM）展出前沒有先徵求她的同意，大彈展品「好醜」「比例不對」，更指打燈令展品更加醜陋，巨石陣的效果「好似一個充氣嘅墓地」，希望展覽可以中止。

與原作者無金錢交易 中環夏誌策展人Grace一個電台節目表示，今次展出屬二次創作，與原作者之間沒有金錢交易，由於原作品是AI，實體化時要考慮結構及公眾安全作出微調，展方今年3月聯絡Joann，對方同意展覽可以描述為受她作品「啟發」，展方完成實體作品後亦有發送照片給原作者，對方看過沒有提出反對。Grace提到在傳媒報道後仍與原作者保持聯絡，對方對事件感到不開心和憂慮，策展方則邀請對方來港親身看展覽。

對於網傳展覽的金字塔打了綠色燈光，Grace澄清從來沒有在金字塔用綠色燈，照片相信是在展品未完成時拍攝，當時場地正進行燈光測試。她又形容另一受外界批評的充氣「巨石陣」，反映作者天真、有創意的原意，充氣設施針對家庭，讓小朋友彈跳「放電」，襯托藍天白雲，拍照效果漂亮，如果有人對個別顏色有避忌，純屬個人意願。