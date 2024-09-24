「中華文明溯源」特展呈現中國20年考古發現 110件文物橫跨五千年歷史

中華文明橫跨五千年歷史，每個時期都藏着不同故事。聚焦近20年中國重要考古發現的「中華文明溯源」特別展覽，正在香港故宮文化博物館舉行。展覽展出約110件(套)新石器時代至夏代、跨越5,000年的珍貴文物，大部分文物首次在香港展出，當中16件為國家一級文物。展覽由即日起至明年2月7日。

「中華文明溯源」展覽聚焦近20年中國重要的考古發現，展出的110件(套)文物，來自北京、甘肅、遼寧等地的14間博物館和考古機構，涵蓋9個考古文化和9個主要考古遺址。展覽分為3個單元，包括「孕育──文明初成」、「綻放──古國文明的發展」和「傳承──王朝時代的開始」，各單元均有一件極具代表的文物，分別為玉龍、玉琮和銅斝。

據介紹，第一單元的玉龍來自紅山文化中晚期遺址，是中國最早具有龍形象的實物之一。第二單元的玉琮是良渚文化玉禮器系統的代表，也體現了良渚文化對周邊文化和後世的影響。第三單元的銅斝來自二里頭文化的青銅禮器，反映二里頭發達的青銅器鑄造技術。