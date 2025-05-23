「九龍城寨光影之旅」電影場景展開放3年 新增七記冰室等經典場景

九龍城寨光影之旅電影場景展在香港九龍寨城公園展出。展覽以電影《九龍城寨之圍城》的電影場景為主題。（中通社）

全新「九龍城寨光影之旅」電影場景展將於明日（24日）起在九龍寨城公園免費開放給公眾參觀，重構多個電影《九龍城寨之圍城》的經典場景，為期3年。是次場景展規模最大，新增人文景觀與商店街等場景，向參觀者呈現80年代城寨的獨特風貌。

政務司副司長卓永興在開幕儀式致辭表示，過往兩個分別在機場及啟德的商場舉行的電影《九龍城寨之圍城》場景展，深受市民遊客歡迎。場景展如今返回故事原址，在九龍寨城公園重現，一定能夠吸引更多本地及海內外遊客參觀。今次展覽的規模比之前更大，增加不少場景及手藝元素，更多姿多彩。而電影在海內外大受歡迎，相信可以吸引更多人到訪，政府未來會繼續與電影業界合作，開展更多以電影為主題的旅遊項目。

香港電影發展局主席王英偉表示，電影是香港文化寶藏，希望透過展覽，讓更多人了解香港80年代的歷史和生活細節，同時讓各界更支持香港電影。

今次展覽將重構電影中多個經典場景，包括「七記冰室」、「龍城髮廊」、「士多」、「跌打館」、「魚蛋工場」、窄行內街的「裁縫店」等。天台有大型投映屏幕，展示九龍城寨的日與夜 ，並配以特別聲效 ，讓參觀者感受當時居民在飛機飛過九龍城時的聲浪。



「九龍城寨光影之旅」電影場景展

日期：5月24日起展出，為期3年

時間：2025年5月至8月每日上午9時至下午7時；2025年9月後每日上午9時至下午6時

地點：九龍寨城公園衙門

費用：免費入場