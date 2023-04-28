「二姐」劉賜蕙今退休 履行維護國安職責感光榮

主管警隊國家安全處的警務處副處長劉賜蕙今日正式退休，她總結38年警隊生涯時表示，對於能帶領國安處維護國安感到光榮。她指本港雖看似回復平靜，但仍要提防暗湧，不能忽視「軟對抗」手段，向社會滲透不利國安的思想。
劉賜蕙1984年加入警隊，多年來擔任不同崗位，包括刑事情報、毒品調查及商業罪案調查等。《香港國安法》於2020年6月30日實施，劉賜蕙於同年7月獲任命為副處長(國家安全)，擔任警務處維護國家安全部門的負責人，成為警隊史上首位國安部門首長。
19歲成為警員的劉賜蕙，服務警隊逾38年，即使經驗豐富，她憶述當初得悉要負責國安事務時，仍感到緊張，尤其需在短時間內揣摩新法例。不過她時常提醒自己，國安法的立法精神「是要打擊一小撮人，保護一大撮人」，因此執法時比一般刑事案件更謹慎小心，搜集充足的證據才交上法庭。劉指國安法實施以來，警方拘捕逾250人，檢控逾150人，入罪率達百分百，「這些數字都顯示國安法只是針對一小撮人。」
由以往保護一個城市，提升至保護國家的層面，劉承認責任重大，相應壓力增加，不過這卻成為她的推動力，亦感到十分光榮。對於被美國列入制裁名單，劉認為「是極度卑鄙和無理的手段，以為可以令我們退縮，根本是笑話；反而多謝制裁令我更堅定維護國家安全。」
稱要吸取反修例經歷 提防軟對抗
2019反修例事件已告一段落，不過劉認為社會只是表面上的平靜，仍然要提防暗湧，尤其是看似較低殺傷力的「軟對抗」手段。她舉例指前年的刺警案，明顯是受到報章煽動性報道所激發的孤狼襲擊；羊村繪本亦以兒童書籍作糖衣，藉此煽動憎恨政府。
至於警方對遊行示威的規管，她指香港要吸取2019年的教訓，提防再有人打著示威的牌頭演變成暴力事件。她亦引述國務院港澳辦主任夏寶龍早前訪港時的講話，指認同遊行示威並非表達意見的唯一途徑，「如果我們很珍惜現時的安寧，大家不要單一地看規範遊行是否等於規範言論自由」，她强調「不論國安法還是基本法都有表明言論和人身自由受到保障，但一定要合法守法。」
劉賜蕙又指責，部分離港的海外逃犯是「漢奸」，指他們離港後，想藉外國勢力打擊國家和香港，包括制裁與國安案件有關的法官和檢控官，批評目的是給壓力法官、妨礙司法公正。她指這些審訊判決對落實國安法很重要，「香港行普通法，講求案例，法庭的判決都會成為日後的案例，影響深遠。這些算是風險嗎？算的，因會影響國安法的實施。」對於國安法的紅線，劉指法官的理據亦已列明在判詞中，建議大家可以細讀法庭的判詞。
期待本港「一姐」 料簡啟恩成接班人
現年57歲的劉賜蕙，是目前警隊最高職位的女性，與副處長(管理)周一鳴及副處長袁旭健(行動)並列，地位僅次於「一哥」警務處長蕭澤頤。她表示很開心與警隊一起成長，雖然女性在警隊比例雖較少，但近年女同事百分比亦有上升，督察級以上平均有三成為女性，更期待日後香港有「一姐」的出現。
今日為劉賜蕙的最後工作日，其後警隊高層將換新班子。消息指，助理處長(國家安全)簡啟恩將成為接班人。劉賜蕙表示，對繼任人有信心；寄語同袍要有鬥爭精神。她又透露，退休後首項心願就是乘搭高鐵到內地遊覽，體驗國家發展。至於日後去向，她指未落實任何計劃，但若有維護國安的工作需要，願意繼出一分力。