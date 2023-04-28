「二姐」劉賜蕙今退休 履行維護國安職責感光榮

主管警隊國家安全處的警務處副處長劉賜蕙今日正式退休，她總結38年警隊生涯時表示，對於能帶領國安處維護國安感到光榮。她指本港雖看似回復平靜，但仍要提防暗湧，不能忽視「軟對抗」手段，向社會滲透不利國安的思想。

劉賜蕙1984年加入警隊，多年來擔任不同崗位，包括刑事情報、毒品調查及商業罪案調查等。《香港國安法》於2020年6月30日實施，劉賜蕙於同年7月獲任命為副處長(國家安全)，擔任警務處維護國家安全部門的負責人，成為警隊史上首位國安部門首長。

19歲成為警員的劉賜蕙，服務警隊逾38年，即使經驗豐富，她憶述當初得悉要負責國安事務時，仍感到緊張，尤其需在短時間內揣摩新法例。不過她時常提醒自己，國安法的立法精神「是要打擊一小撮人，保護一大撮人」，因此執法時比一般刑事案件更謹慎小心，搜集充足的證據才交上法庭。劉指國安法實施以來，警方拘捕逾250人，檢控逾150人，入罪率達百分百，「這些數字都顯示國安法只是針對一小撮人。」

由以往保護一個城市，提升至保護國家的層面，劉承認責任重大，相應壓力增加，不過這卻成為她的推動力，亦感到十分光榮。對於被美國列入制裁名單，劉認為「是極度卑鄙和無理的手段，以為可以令我們退縮，根本是笑話；反而多謝制裁令我更堅定維護國家安全。」