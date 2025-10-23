「亞洲青年科學家基金項目」年度會議　12青年科學家獲殊榮

多位獲嘉許的「亞洲青年科學家研究員」出席今日的舉行的「亞洲青年科學家基金 項目」2025年度會議。（圖片由未來科學大獎提供）

「亞洲青年科學家基金項目」2025年度會議今日(23日)在香港大學舉行。今屆共有12位來自中國內地、香港、台灣、日本、韓國及新加坡的傑出青年科學家，獲頒授「亞洲青年科學家研究員」榮譽，會議更特別邀請到2013年諾貝爾生理學或醫學獎得主Randy SCHEKMAN教授發表主題演講，與青年科學家分享其科研歷程與洞見。會議共邀請約300名來自不同地區的青年科學家、研究員及公眾參與，共同推動青年科學家之間的跨學科對話，激發創新火花。

建設亞洲科研與創新生態系統

頒獎儀式隨後舉行了專題討論，探討如何建設亞洲科研與創新生態系統。討論由香港青年科學院副院長、香港大學協理副校長馬桂宜教授擔任主持，參與討論的嘉賓包括Randy SCHEKMAN、鄭光廷教授、DEFTA Partners集團主席兼首席執行官原丈人大使，亞洲青年學家基金項目2025生命科學學科評選委員會成員、新加坡科技研究局屬下生物醫藥研究理事會首席業務拓展官以及分子與細胞生物學研究所教授兼研究主任洪萬進教授，亞洲青年科學家基金項目創始捐贈人、和玉資本創始人兼管理合夥人、未來論壇理事曾玉等。