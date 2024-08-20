「亞藝無疆2024」下月舉行 增設「中東系列」 逾百場精彩節目

由文化體育及旅遊局呈獻、康樂及文化事務署策劃的第二屆「亞藝無疆」藝術節，將於9月至11月舉行，展示接近30個亞洲、中東及「一帶一路」國家的文化藝術。今年 「亞藝無疆」特別增設了「中東系列」，呈現融合中東與西方風格的精彩演出。
今屆「亞藝無疆2024」呈獻逾百場節目，開幕節目為《數據玩家》，曾策劃二○一二年倫敦奧運文化項目的跨界藝術家基夫‧漢、被譽為「中國現代舞天花板」的編舞家謝欣，與印度大熱編舞家泰倫斯‧劉易士和馬克露‧杜馬絲，將聯手建構一場能量高漲的高科技視覺奇觀。此外，日本媒體藝術大師真鍋大度、編舞MIKIKO及其舞團ELEVENPLAY同呈獻藝術科技示範作《+1+1+1+》，以全息投影建構超現實場景，創造數碼異世界傳奇。
「亞藝無疆2024」節目巡禮今日(20日)在香港文化中心舉行。文體旅局局長楊潤雄致辭時表示，去年首次舉辦的「亞藝無疆」藝術節成績驕人，吸引了超過6.2萬名觀眾參加。他指，舉辦「亞藝無疆」是為了配合國家《十四五規劃綱要》，積極打造香港成為中外文化藝術交流中心，發揮香港中西薈萃的獨特優勢。在去年國家主席習近平主持的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上，「亞藝無疆」被列為「民生及民心相通類項目」的成果之一。
楊潤雄又指出，第二屆「亞藝無疆」規模更大，演出和活動的數量由去年的29場大幅增加至超過100場，並感謝多國駐港領事館及駐港文化機構的鼎力支持。除了演出外，藝術節並會更加深入社區，開拓新的演出場地，舉辦更多外展活動，拉近與市民的距離。