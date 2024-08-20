「亞藝無疆2024」下月舉行 增設「中東系列」 逾百場精彩節目

由文化體育及旅遊局呈獻、康樂及文化事務署策劃的第二屆「亞藝無疆」藝術節，將於9月至11月舉行，展示接近30個亞洲、中東及「一帶一路」國家的文化藝術。今年 「亞藝無疆」特別增設了「中東系列」，呈現融合中東與西方風格的精彩演出。

今屆「亞藝無疆2024」呈獻逾百場節目，開幕節目為《數據玩家》，曾策劃二○一二年倫敦奧運文化項目的跨界藝術家基夫‧漢、被譽為「中國現代舞天花板」的編舞家謝欣，與印度大熱編舞家泰倫斯‧劉易士和馬克露‧杜馬絲，將聯手建構一場能量高漲的高科技視覺奇觀。此外，日本媒體藝術大師真鍋大度、編舞MIKIKO及其舞團ELEVENPLAY同呈獻藝術科技示範作《+1+1+1+》，以全息投影建構超現實場景，創造數碼異世界傳奇。