「亞視一姐」薛影儀拒戴口罩兼起飛腳踢街坊判囚2周　上訴得直緩刑18個月

「亞視一姐」薛影儀(阿儀)去年在元朗朗屏邨悅屏樓，因沒戴口罩被街坊拍攝，期間阿儀「起飛腳」襲擊拍片街坊。她早前承認普通襲擊及沒有在指明公眾地方佩戴口罩兩罪，被判囚2星期和罰款5,000元。她就判囚提上訴，案件今(7日)在高等法院處理，法官李運騰聽取陳詞後，裁定薛影儀上訴得直，改判監禁2星期，緩刑18個月。

街坊追拍遭3度起飛腳襲擊

37歲被告薛影儀，被控普通襲擊及沒有在指明公眾地方佩戴口罩兩罪。控罪指她於2021年9月30日，在元朗朗屏邨悅屏樓襲擊邱淑秋；及沒有合法權限或合理辯解的情況下，沒有佩戴戴口罩。

而在去年網上瘋傳一條片段，片中「亞視一姐」薛影儀被元朗朗屏邨街坊，拍到她沒有遵守法例佩戴口罩，之後薛影儀全程「敗走」，與拍片街坊在多座大廈及升降機追逐，最後薛影儀因被阻擋升降機門，曾經3度起飛腳及出手襲擊拍片者，擾攘一輪才正確戴回口罩，該片末可見有警員到場。

薛影儀因為參加亞洲小姐2021而極速走紅，更被封為「亞視一姐」，只是她出道以來不斷有是非，去年網上瘋傳影片，見到阿儀在元朗一間食肆，出席一位江湖大佬的壽宴；薛影儀的個人IG又不時有遭痴情fans追求兼示愛，她坦言「有幾個喺IG『扑』(block) 咗佢」。

拒戴口罩向街坊起飛腳(多圖)