「亞視一姐」薛影儀無戴罩起飛腳獲緩刑　判詞指事主挑釁窮追不捨

「亞視一姐」薛影儀(阿儀)去年在元朗朗屏邨悅屏樓，因沒戴口罩被街坊拍攝，期間阿儀「起飛腳」襲擊拍片街坊。她早前承認普通襲擊及沒有在指明公眾地方佩戴口罩兩罪，被判囚2星期和罰款5,000元。至上周五(7日)到高等法院申請上訴得直，獲改判緩刑1年半。

事主窮追不捨挑釁在先

法官李運騰今早(12日)頒下判詞指，同意上訴方陳詞，原審裁判官在判刑時，並沒有考慮到阿儀曾遭到事主挑釁，更用手機拍攝阿儀長達3分鐘。阿儀一直嘗試逃避，但事主卻窮追不捨，並多次向阿儀說粗言穢語，又嘲笑她的身材，而阿儀意圖乘升降機上樓時，事主更阻擋她，不讓她離開。

李官表明，雖然同意律政司一方所指，事主有上述行為，不代表阿儀可以施襲，但認為阿儀的行為，並非事出無因，任何人看過涉案片段，設身處地考慮事件來龍去脈，都會認為事主的反應不成比例，事主的做法不單沒有必要，反而會激化矛盾，推高衝突的風險。

另外，雖然阿儀約10年前曾留下案底，但她其後沒有再犯事，原審裁判官判處14天即時監禁是明顯過重。其考慮到阿儀使用的暴力不算嚴重，而且她只是想擺脫事主纏繞，故認為適合判處緩刑。