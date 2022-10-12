「亞視一姐」薛影儀無戴罩起飛腳獲緩刑　判詞指事主挑釁窮追不捨

「亞視一姐」薛影儀(阿儀)去年在元朗朗屏邨悅屏樓，因沒戴口罩被街坊拍攝，期間阿儀「起飛腳」襲擊拍片街坊。她早前承認普通襲擊及沒有在指明公眾地方佩戴口罩兩罪，被判囚2星期和罰款5,000元。至上周五(7日)到高等法院申請上訴得直，獲改判緩刑1年半。
事主窮追不捨挑釁在先
法官李運騰今早(12日)頒下判詞指，同意上訴方陳詞，原審裁判官在判刑時，並沒有考慮到阿儀曾遭到事主挑釁，更用手機拍攝阿儀長達3分鐘。阿儀一直嘗試逃避，但事主卻窮追不捨，並多次向阿儀說粗言穢語，又嘲笑她的身材，而阿儀意圖乘升降機上樓時，事主更阻擋她，不讓她離開。
李官表明，雖然同意律政司一方所指，事主有上述行為，不代表阿儀可以施襲，但認為阿儀的行為，並非事出無因，任何人看過涉案片段，設身處地考慮事件來龍去脈，都會認為事主的反應不成比例，事主的做法不單沒有必要，反而會激化矛盾，推高衝突的風險。
另外，雖然阿儀約10年前曾留下案底，但她其後沒有再犯事，原審裁判官判處14天即時監禁是明顯過重。其考慮到阿儀使用的暴力不算嚴重，而且她只是想擺脫事主纏繞，故認為適合判處緩刑。
阿儀參加亞姐極速走紅
37歲被告薛影儀，被控普通襲擊及沒有在指明公眾地方佩戴口罩兩罪。控罪指，她於2021年9月30日，在元朗朗屏邨悅屏樓襲擊邱淑秋；及沒有合法權限或合理辯解的情況下，沒有佩戴口罩。
薛影儀因為參加亞洲小姐2021而極速走紅，更被封為「亞視一姐」，只是她出道以來不斷有是非，去年網上瘋傳影片，見到阿儀在元朗一間食肆，出席一位江湖大佬的壽宴；薛影儀的個人IG又不時有遭痴情fans追求兼示愛，她坦言「有幾個喺IG『扑』(block) 咗佢」。