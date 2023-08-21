【京東JD.com】一站式跨境發貨 著重提升用戶體驗

新冠肺炎疫情爆發至今已近三年，中國消費市場經歷了巨大變化。在疫情影響下，消費者的消費習慣逐漸線上化，國內線上消費規模持續擴大。在疫情的反覆衝擊下，大眾網購需求大增，電商成為逆市奇葩；同時線下消費客流下降，導致零售復甦緩慢。【京東國際】高級品牌策劃師Marcela Yeung認為經此一役後，將改變大眾的消費習慣。

據中國互聯網絡信息中心數據顯示，中國網絡購物用戶規模為8.41億人。多元化而具備完善基礎設施的京東平台，正好滿足了消費者線上化、即時性的需求，正迎來快速發展；隨著「懶人經濟」下消費者對於線上下單、即時配送模式的依賴度增加，香港賣家有不少業務發展的機遇。對於2023年整體跨境電商前景，Marcela仍感到樂觀，建議香港商戶可以因應國內市場需求變化，捕捉市場機會。

【京東】是中國第一個成功赴美上市的大型綜合型電商平台，使用【京東物流】的配送服務賣點是快速、穩定和性價比高，為國內消費者提供高質素的物流服務。繼疫情衝擊貨運後，商戶更在意物流的供給能力和服務質量，香港商戶計劃把產品銷售到國內市場，使用【京東國際】代運營服務是很好的選擇。協助商戶解決了店舖管理、品牌推廣及減低人工成本、接駁物流供應鏈、產品報關備案、技術支援等問題，而電商賣家沒有實體店舖，也能省卻租金及聘請人手等成本壓力，有助健康持續發展。