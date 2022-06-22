《人民日報》發文指習近平心繫香港 聚焦發展為香港立身之本

本港即將回歸25周年，《人民日報》前日發表文章，指國家主席習近平始終心繫香港，「香港發展一直牽動我的心」，而聚焦發展是香港的立身之本。文章亦提到，習近平5年前6月29日訪港時情況，強調習近平對香港情況十分熟悉、飽含深情，始終關心香港繁榮穩定，心繫香港同胞利益福祉。
文章綜合過去多年有關習近平對港的談話，强調聚焦發展是第一要務，「是香港的立身之本，也是解決香港各種問題的金鎖匙」；又提醒要融入國家發展大局，指「香港背靠祖國、面向世界，有著許多有利發展條件和獨特競爭優勢。」文章又指，由「十二五」規劃，將港澳部分首次單獨成章，到「十四五」規劃賦予香港新定位。此外，文章寫道：香港已實現由亂到治的重大轉折，正處在由治及興的關鍵時期，中央對港關愛及支持一如既往，相信有中央及內地人民大力支持，一國兩制在港的實踐定能再譜新篇章。
林鄭：中央作堅強後盾香港會更好
另外，即將卸任的特首林鄭月娥分別接受新華社及《人民日報》訪問，她指「一國兩制」在過去25年於香港成功實踐，強調以一國為本，在此正確軌道上，有中央作為堅強後盾，只要抓好經濟發展、用好獨特優勢，香港的未來一定會越來越好，她對香港的發展充滿信心。
候任特首李家超接受央視訪問時表示，未來5年是由治及興的重要階段，重點是發展經濟、改善民生；並會確保國家主權、安全和發展利益等方面受到充分保障，「把社會整體利益在發展裏面分享，每個人都可以享受到關愛共融、多元發展的關鍵5年。」
距離七一回歸25周年還有個多星期，據了解當日及前一日有官方活動，獲邀人士包括立法會議員，明起每天要「點對點」閉環工作，活動前一天要到酒店隔離。立法會稱，為排除議員感染風險及確保活動順利進行，主席梁君彥取消下周三的立法會大會；如本周四至月底，有急切事項要開會，秘書處可提供視像會議。