《人民日報》發文指習近平心繫香港 聚焦發展為香港立身之本

本港即將回歸25周年，《人民日報》前日發表文章，指國家主席習近平始終心繫香港，「香港發展一直牽動我的心」，而聚焦發展是香港的立身之本。文章亦提到，習近平5年前6月29日訪港時情況，強調習近平對香港情況十分熟悉、飽含深情，始終關心香港繁榮穩定，心繫香港同胞利益福祉。

文章綜合過去多年有關習近平對港的談話，强調聚焦發展是第一要務，「是香港的立身之本，也是解決香港各種問題的金鎖匙」；又提醒要融入國家發展大局，指「香港背靠祖國、面向世界，有著許多有利發展條件和獨特競爭優勢。」文章又指，由「十二五」規劃，將港澳部分首次單獨成章，到「十四五」規劃賦予香港新定位。此外，文章寫道：香港已實現由亂到治的重大轉折，正處在由治及興的關鍵時期，中央對港關愛及支持一如既往，相信有中央及內地人民大力支持，一國兩制在港的實踐定能再譜新篇章。

