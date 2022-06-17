「仲夏．維港」活動今起期間限定 兒童維港自駕遊

疫情持續逾2年，外出旅遊機會歸零，愛玩的港人唯有在本地尋樂趣；適逢香港回歸25周年，於香港6個海濱地點即日起舉辦一連串「仲夏．維港」活動，包括菠蘿油妹妹、癲噹及Chocolate Rain等漫畫角色，以及設計師展出多個大型藝術裝置；亦有維港兒童自駕遊及遙控模型巴士，供市民租用玩樂。

「仲夏．維港」活動由海濱事務委員會舉辦及發展局統籌，馬會發出6.3億元贊助。6個海濱場地，包括灣仔「HarbourChill海濱休閒站」、「The Connector添馬海濱長廊」(即連接金鐘添馬和香港會議展覽中心的海濱長廊)、灣仔「水上運動及康樂主題區」、堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」、炮台山「東岸公園主題區」，以及「荃灣海濱長廊」，設不同大型裝置，即日起期間限定供市民入內打卡。「仲夏．維港」亦設有其他活動，包括由7月起在多處海濱地點提供遙控模型巴士供市民租用玩樂。而1：14的仿真遙控模型巴士將於6月25日由炮台山「東岸公園主題區」起步，沿著現時維港已駁通的海濱長廊一直駛至西區副食品市場，全程達 7.4 公里。至於「維港兒童自駕遊」讓孩子體驗在維港旁駕駛的樂趣，稍後亦會推出成人海濱賽車體驗活動，詳情有待公布。

海濱事務委員會主席吳永順期望，期間限定的展出模式可以常為市民帶來新鮮感，亦能提供更多機會予本地設計師展示作品。