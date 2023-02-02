「你好香港」3月1日起向全球旅客派50萬張機票　夏季再派8萬張機票給香港市民 (持續更新)

【17:15更新】 香港經歷3年抗疫後，政府致力推動社會復常，並計劃大力在全球宣傳香港。特首李家超下午(2日)主持「你好，香港！」啓動禮，為一連串向全世界說好香港故事、推廣香港商機、文化景點及旅客體驗的活動揭開序幕。他宣布會派發50萬張免費機票，吸引內地及海外旅客來香港參觀，形容是世界上最大的規模。另外，機管局會在夏季派發8萬張機票給香港市民，亦會向大灣區市民派8萬張機票，合共機票派出約70萬張。當局初步預計單是宣傳費用會花費1億元，其中不包括送出的機票費用。

李家超先後以英語、普通話及粵語發言，指香港已經恢復與內地通關，並與海外恢復緊密聯繫，香港亦有新標誌建築物，包括西九文化區、故宮文化博物館和M+博物館等，為中外旅客提供不同景點。他認為送出50萬張機票，新一年香港市面會更添熱鬧，旅客會大量來臨，商舖會丁財兩旺，食肆、遊旅景點會熱烈「動起來、活起來」，經濟會好起來，展現活力和蓬勃生機，他歡迎旅客、企業家和創新者來香港。

稱每一香港市民對旅客說一聲「Hello你好」

他又引述孔子的《論語》名言：「有朋自遠方來，不亦樂乎」，指每一名香港市民做好地主之誼，歡迎海內外旅客來香港，讓他們親身體驗香港的好客之道，對每一名來港旅客說一聲「Hello你好」，歡迎他們來港。

機管局：另有8萬張機票送給大灣區市民

機管局行政總裁林天福表示， 50萬張免費機票活動由3月1日開始，為期6個月。其中3間本地航空公司，包括國泰、香港快運及香港航空，會在各自主要市場送出機票。他說相關航空公司會根據各地不同法規，作各種不同宣傳，包括大型抽獎、先到先得登記及遊戲等，他希望拿到機票的人士多帶兩、三位親友同行，期望為香港帶來150萬位以上的入境旅客，有關機票會先在東南亞，包括泰國、印尼、新加坡、馬來西亞送出，之後會在內地和其他市場派發。

他又指，除送出50萬張機票外，航空公司今年夏季亦會再送出8萬張機票給市民，亦有8萬張機票送給大灣區市民，一共送約70萬張機票。他解釋，大灣區是香港重要市場，疫情前超過1,400萬大灣區旅客使用香港機場，因此向大灣區市民派發機票，以鼓勵他們出遊時，多使用香港機場。

旅發局：派最少100萬份旅客消費券

除派機票外，旅發局總幹事程鼎一表示，逾1.6萬店舖會向旅客提供優惠，亦會有最少100萬份「香港有禮」消費優惠券，讓旅客換領飲品，其中每份價值至少100港元，訪港旅客憑券可以免費在參與的酒吧、餐廳和酒店享用相關迎賓飲品，或於交通工具、餐飲、零售、商戶及景點，兌換獎賞。消費券會在今午5時起，在4口岸的旅發局遊客接待站派發，包括：