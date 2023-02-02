「你好香港」3月1日起向全球旅客派50萬張機票　夏季再派8萬張機票給香港市民 (持續更新)

【17:15更新】香港經歷3年抗疫後，政府致力推動社會復常，並計劃大力在全球宣傳香港。特首李家超下午(2日)主持「你好，香港！」啓動禮，為一連串向全世界說好香港故事、推廣香港商機、文化景點及旅客體驗的活動揭開序幕。他宣布會派發50萬張免費機票，吸引內地及海外旅客來香港參觀，形容是世界上最大的規模。另外，機管局會在夏季派發8萬張機票給香港市民，亦會向大灣區市民派8萬張機票，合共機票派出約70萬張。當局初步預計單是宣傳費用會花費1億元，其中不包括送出的機票費用。
李家超先後以英語、普通話及粵語發言，指香港已經恢復與內地通關，並與海外恢復緊密聯繫，香港亦有新標誌建築物，包括西九文化區、故宮文化博物館和M+博物館等，為中外旅客提供不同景點。他認為送出50萬張機票，新一年香港市面會更添熱鬧，旅客會大量來臨，商舖會丁財兩旺，食肆、遊旅景點會熱烈「動起來、活起來」，經濟會好起來，展現活力和蓬勃生機，他歡迎旅客、企業家和創新者來香港。
稱每一香港市民對旅客說一聲「Hello你好」
他又引述孔子的《論語》名言：「有朋自遠方來，不亦樂乎」，指每一名香港市民做好地主之誼，歡迎海內外旅客來香港，讓他們親身體驗香港的好客之道，對每一名來港旅客說一聲「Hello你好」，歡迎他們來港。
機管局：另有8萬張機票送給大灣區市民
機管局行政總裁林天福表示， 50萬張免費機票活動由3月1日開始，為期6個月。其中3間本地航空公司，包括國泰、香港快運及香港航空，會在各自主要市場送出機票。他說相關航空公司會根據各地不同法規，作各種不同宣傳，包括大型抽獎、先到先得登記及遊戲等，他希望拿到機票的人士多帶兩、三位親友同行，期望為香港帶來150萬位以上的入境旅客，有關機票會先在東南亞，包括泰國、印尼、新加坡、馬來西亞送出，之後會在內地和其他市場派發。
他又指，除送出50萬張機票外，航空公司今年夏季亦會再送出8萬張機票給市民，亦有8萬張機票送給大灣區市民，一共送約70萬張機票。他解釋，大灣區是香港重要市場，疫情前超過1,400萬大灣區旅客使用香港機場，因此向大灣區市民派發機票，以鼓勵他們出遊時，多使用香港機場。
旅發局：派最少100萬份旅客消費券
除派機票外，旅發局總幹事程鼎一表示，逾1.6萬店舖會向旅客提供優惠，亦會有最少100萬份「香港有禮」消費優惠券，讓旅客換領飲品，其中每份價值至少100港元，訪港旅客憑券可以免費在參與的酒吧、餐廳和酒店享用相關迎賓飲品，或於交通工具、餐飲、零售、商戶及景點，兌換獎賞。消費券會在今午5時起，在4口岸的旅發局遊客接待站派發，包括：
- 機場入境大堂
- 尖沙咀天星碼頭
- 西九龍站抵港大堂
- 港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓
全球播放宣傳短片 料覆蓋2億人
此外，文化體育及旅遊局局長楊潤雄補充，當局會在全球播放充滿動感的短片，並會邀請知名人士包括網紅、旅遊界代表等幫助宣傳香港。同時，政府亦會邀請藝人郭富城、鄭秀文、陳慧琳拍攝宣傳片，計劃於全球逾3,000個媒體、社交平台與網站播放，覆蓋估計達2億人次，也歡迎不同的媒體、機構取用。
初步投資宣傳花費1億 不計機票
被問及整個「你好，香港！」活動預算成本，旅發局總幹事程鼎一指，初步投資宣傳活動估計花費約1億港元，並不包括派發機票，希望可以盡快吸引國際旅客來港。機管局林天福就指，派發的機票由機管局資助，稱他們在2020年向航空公司資助，但始終直接送錢效用沒那麼好，所以改為購買機票，期望可以早日將機票送出。林天福表示，航空公司售賣機票屬「半賣半送」，以支持推廣旅遊，十分感激他們的協助。
陳茂波：盼港銳變到新階段
財政司司長陳茂波就指，送出機票後，相關旅客會來港消費，有助推動食肆及商舖生意，又指香港正步入復常階段，預期今年的經濟會比去年好，會全力、全方位展示香港經濟新景點和文化新視野，強調政府做了不少功夫，讓香港變得更好、更亮麗，希望本港不單止回復後至疫情前的水平，而是要銳變到新的階段、踏上更高的台階。