⼗⼤傑出⻘年選舉正式啟動　即⽇起⾄7⽉10⽇接受提名

由國際⻘年商會香港總會（JCI Hong Kong）主辦，⼗⼤傑出⻘年選舉今年為第51屆，主題為「現在，締造未來」，寄語香港⻘年要抱有積極主動的態度，倡導善⽤當下時間與資源，為更美好的前景奠定堅實基礎。

國際⻘年商會香港總會會長余修賢先⽣表示，⼗⼤傑⻘選舉活動歷史悠久，家傳⼾曉，今年⼗⼤傑出⻘年選舉的主題強調「現在」，希望各位現在立即⾏動，讓⻘年⼈參與⾏動，透過決擇過程當中，創造更美好的未來，要活在當下、參與當下、創造未來，共同締造美好的夢想；甄選顧問德勤中國華南區主管合夥⼈歐振興先⽣表示，⼗⼤傑⻘活動體現社會對年輕⼈重視及⽀持，⿎勵他們在⾃⼰領域中創造出更多成就，並更積極為社會貢獻。

⾼永⽂：⿎勵⻘年觀察社會真正需求

而⾸席評審為⾏政會議成員⾼永⽂在啟動發⾔指，今年是對香港以及香港⼗⼤傑出⻘年選舉⽽⾔，都開啟了新的篇章。他形容經歷了3年疫情，除了與病毒並存的新常態外，科技和國際形勢都處於各⾃的新常態之下。他續⿎勵⻘年們觀察社會的真正需求，建構完整的想法。

十大傑青寄語下屆得獎者成為榜樣

至於去年⼗⼤傑⻘得主潘智豪在啟動禮分享時，寄語成為傑⻘的⻘年⼈，成為榜樣，並在所屬界別內發揮影響⼒，⽽創業最重要是懂得⾃⼰管理時間；另⼀位去年得主謝海發則分享，亦以過去的沙⼠及新冠疫情為例去勉勵年輕⼈，指出往往最困難的情況都會有過去的⼀天。

「⼗⼤傑出⻘年選舉2023」今⽇啟動，提名期由即⽇起正式開始，⾄7⽉10⽇結束。