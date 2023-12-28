「光城者」策劃法院放炸彈 3人判囚2年半至6年 另1人獲撤控

組織「光城者」2021年策劃以炸彈襲擊法院大樓等公共設施，涉案人士被控《港區國安法》的串謀恐怖活動罪及交替串謀導致爆炸罪，其中3名早前已認罪被告，包括現時20歲的何裕泓、23歲的張昊揚及21歲的郭文希，在高等法院被判監2年半至6年。

組織「光城者」2021年策劃以炸彈襲擊法院大樓等公共設施，涉案人士被控《港區國安法》的串謀恐怖活動罪及交替串謀導致爆炸罪，其中3名早前已認罪被告，包括現時20歲的何裕泓、23歲的張昊揚及21歲的郭文希，在高等法院被判監2年半至6年。其中何及張被判囚6年，郭判囚2年半。

案中另一名被告陳凱量被控方撤控。律政司表示，張昊揚本為控方證人，惟調查後被發現未有供出全部事實，令陳被誤吿，因此申請撤銷對陳的控罪，陳隨即獲當庭釋放。