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2023-12-28 14:56:01

「光城者」策劃法院放炸彈 3男女判囚2年半至6年

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組織「光城者」2021年策劃以炸彈襲擊法院大樓等公共設施，涉案人士被控《港區國安法》的串謀恐怖活動罪及交替串謀導致爆炸罪，其中3名早前已認罪被告，包括現時20歲的何裕泓、23歲的張昊揚及21歲的郭文希，在高等法院被判監2年半至6年。

組織「光城者」2021年策劃以炸彈襲擊法院大樓等公共設施，涉案人士被控《港區國安法》的串謀恐怖活動罪及交替串謀導致爆炸罪，其中3名早前已認罪被告，包括現時20歲的何裕泓、23歲的張昊揚及21歲的郭文希，在高等法院被判監2年半至6年。

組織「光城者」2021年策劃以炸彈襲擊法院大樓等公共設施，涉案人士被控《港區國安法》的串謀恐怖活動罪及交替串謀導致爆炸罪，其中3名早前已認罪被告，包括現時20歲的何裕泓、23歲的張昊揚及21歲的郭文希，在高等法院被判監2年半至6年。其中何及張被判囚6年，郭判囚2年半。

同案一名男司機則今午提訊，另外4人早前認罪，已分別判入教導所及判囚5年8個月。

企圖引國際關注 「將社運提升至革命層面」

案情提到，被指是主腦的何裕泓在2021年4至7月期間購入工具計劃製作炸彈，並招攬多名同學協助，企圖在法院、警署等進行恐怖襲擊，引起國際關注及「將社運提升至革命層面」。 同年6月，何裕泓透過另一名被告、「光城者」成員郭文希，認識曾在檢測站縱火的賢學思政前成員張昊揚，張在2021年6月承諾提供資金，資助何購買炸藥原料，並協助他完事後乘飛機離港。張將4萬元現金放在一個信封內，把信封放置於奧海城某廁格中，讓何前往自取，以免被警方發現。 

法官以10年為串謀恐怖活動罪的量刑起點，考慮何為控方提供有用證供以及認罪，減刑至6年；郭則以5年半的量刑起點，因應認罪及提供證供減刑，再考慮她涉及另案的整體刑期，減刑至2年半；張的罪責較重，採納8年量刑起點，認罪後減至6年。

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