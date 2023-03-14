「全政府動員」演練完成檢討　有人員關注例假及離港安排

政府早前增設「全政府動員」級別，並在上月舉行首次演練。公務員事務局完成檢討首次演練，指七成政策局和部門能在接到通知的兩小時內，知會所有名單上第一組別的輪值人員進入戒備狀態，而參與實地行動演練的900人都能準時到達指定地點。不過，不少部門反映花費相當時間解答人員對演練和相關細節的疑問，亦有人查詢輪值期間能否放假或離港等。

聯絡人數與所需時間無直接關係

上月舉行的「全政府動員」演練，有約一萬名來自77個政策局和部門，以及廉政公署的人員需要進入戒備狀態。公務員事務局向立法會一個委員會提交文件，指個別部門因編制較大，需要聯絡的人數比較多，因而要較長時間完成通知名單上第一組別的輪值人員。當局反駁稱，有編制相若的部門亦能在兩小時內，完成聯絡大量人員，認為需要聯絡人數與所需時間無直接關係。

另外，公務員事務局指部分人員對「全政府動員」級別 啟動的可能性、需要負責的工作、人員安全、輪值安排，以及輪值期間能否放例假、離港等事宜表達關注。當局理解人員提出上述問題，而部門在過程亦有詳細解說，因而延遲了完成演練時間。當局上周五(10日)已向所有政策局和部門提供所需資料，供協助解答員工的常見問題，確保更期長度合理和有適當人員輪替安排。