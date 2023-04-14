「全民國家安全教育日」消防及救護學院開放日　免費飛最高炒至250元

消防及救護學院周末舉行的開放日，有免費門票在網上被炒賣至250元。(資料圖片／陳奕釗攝)

消防處將於周六(15日)，在將軍澳消防及救護學院舉行「全民國家安全教育日」，每名市民可透過抽籤最多申請4張免費門票。惟近日，有網上交易平台出現「炒黃牛」情況，一張門票竟被炒至最高250元，另外僅開放予消防處人員、家屬及朋友的周日(16日)門票，亦同被人放上網炒賣。

炒賣至250元一張門票

據了解，相關網上交易平台有多個用戶放售「全民國家安全教育日」的免費門票，每張售價由100元至250元不等。另外，有人亦聲稱「以物易物」，希望可以用4張100元超市現金券交換。至於4月16日、僅供消防處人員、家屬及朋友使用的門票，亦被人放上平台出售炒賣，其中有賣家更指「賣晒就無」，籲有意購買的買家可馬上聯絡進行交收。