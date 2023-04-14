「全民國家安全教育日」消防及救護學院開放日　免費飛最高炒至250元

消防處將於周六(15日)，在將軍澳消防及救護學院舉行「全民國家安全教育日」，每名市民可透過抽籤最多申請4張免費門票。惟近日，有網上交易平台出現「炒黃牛」情況，一張門票竟被炒至最高250元，另外僅開放予消防處人員、家屬及朋友的周日(16日)門票，亦同被人放上網炒賣。
炒賣至250元一張門票
據了解，相關網上交易平台有多個用戶放售「全民國家安全教育日」的免費門票，每張售價由100元至250元不等。另外，有人亦聲稱「以物易物」，希望可以用4張100元超市現金券交換。至於4月16日、僅供消防處人員、家屬及朋友使用的門票，亦被人放上平台出售炒賣，其中有賣家更指「賣晒就無」，籲有意購買的買家可馬上聯絡進行交收。
消防處：將增加人手抽查
消防處發言人指出，開放日原來分開兩日舉行，4月16日的門票只派發予消防處人員、家屬及朋友，盡可能增加參觀人數及分散人流。同時強調，當日門票只供消防處人員、家屬及朋友使用，將增加人手抽查，確保只有合資格人士能參與是次內部開放活動。
消防處早前表示，開放日當天除介紹消防處在維護國家安全領域的工作、消防及救護車輛巡遊、滅火及救援示範外，更有訓練設施展覽、裝備和特別車輛展示、防火安全教育展覽、攤位遊戲、投考體驗區和消防工作犬示範，屆時消防及救護教育中心暨博物館，亦會開放予市民參觀。