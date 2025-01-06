《全港青年AI MASTER 應用科技創意大獎》最後召集 立即報名!

科技發展一日千里，AI人工智能於日常生活的應用亦日趨普及，為促進年輕新一代善用AI人工智能，由香港應用科技研究院主辦，香港資優教育學苑合辦的《全港青年AI Master應用科技創意大獎》，現正接受報名，並將於2025年1月17日下午5時截止，有興趣參加的同學，要把握機會於截止日期前上網登記註冊！

是次比賽以「AI For Better Living」為主題，旨在促進並鼓勵人工智能與日常生活的融合。賽事分初中組（中一至中三）及高中組（中四至中六）兩組別，每支參賽隊伍須由一名導師及二至六名學生組成，大賽已定於2025年5月17日舉辦。來自不同學校的同學將可藉賽事進行交流，從而提升他們對人工智能發展迅速發展的警愓性，並透過賽事激發同學的興趣，更可培養同學的批判和創新思維，提升他們排解疑難的能力。