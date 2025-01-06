《全港青年AI MASTER 應用科技創意大獎》最後召集 立即報名!

科技發展一日千里，AI人工智能於日常生活的應用亦日趨普及，為促進年輕新一代善用AI人工智能，由香港應用科技研究院主辦，香港資優教育學苑合辦的《全港青年AI Master應用科技創意大獎》，現正接受報名，並將於2025年1月17日下午5時截止，有興趣參加的同學，要把握機會於截止日期前上網登記註冊！
是次比賽以「AI For Better Living」為主題，旨在促進並鼓勵人工智能與日常生活的融合。賽事分初中組（中一至中三）及高中組（中四至中六）兩組別，每支參賽隊伍須由一名導師及二至六名學生組成，大賽已定於2025年5月17日舉辦。來自不同學校的同學將可藉賽事進行交流，從而提升他們對人工智能發展迅速發展的警愓性，並透過賽事激發同學的興趣，更可培養同學的批判和創新思維，提升他們排解疑難的能力。
比賽的得獎隊伍將獲得獎杯、獎狀及由鵬程慈善基金贊助的奬學金，總值港幣70,000元；得獎者亦將被提名透過「尖子培育計劃」參加香港資優教育學苑學員甄選。得獎的學校或團體，亦將獲由Contex送出的65寸電視一部。
立即報名 參加教育講座
為讓市民能了解更多人工智能於日常生活的各種實際應用情況，應科院將分別於2025年1月16日及2月12日舉辦兩場教育講座，題目分別為人工智能及數據分析賦能公共事業及人工智能及數據分析於長者及健康護理的應用，有興趣參加的同學及市民，可立即上網報名參加。