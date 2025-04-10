「兩元兩折」明年4月實施 孫玉菡料額外節省2.6億

新一份財政預算案宣布調整2元乘車優惠，其中車費10元以上的須繳付全額車費的兩折，原定不遲於明年9月實施。勞工及福利局長孫玉菡昨稱，經磋商後，「兩元兩折」方案可提早至明年4月實施，預計可額外節省2.6億元。至於「優惠車程設限」方案，則預計在「兩元兩折」方案推行一年後、即2027年4月實施。 2元乘車優惠爭議多時，政府終在2月發表的財政預算案中，提出「兩元兩折」和「優惠車程設限」方案，前者原定不遲於明年9月實施。孫玉菡昨在立法會財務委員會特別會議上表示，經與八達通公司及公共營辦商磋商後，「兩元兩折」方案可提早至明年4月實施，較原先預計的提早了5個月，料可額外節省2.6億元。

會上，選委界立法會議員簡慧敏指出每月限搭240程意義不大，又稱難以理解「優惠車程設限」需時更長才能實施。孫玉菡回應指，八達通系統需要調整和測試，雖然目前已完成，但仍須作事後測試，確保過萬部閘機不會出錯，料需時一年較穩妥。至於「優惠車程設限」方面，他形容「部分人用得很厲害」，雖然是極少數，但希望為公帑設上限而不擾民，因此每月限搭240程是有意義。 調整八達通系統涉6000萬行政費 另一選委會界立法會議員陳沛良則關注八達通公司調整系統的行政費用，與車程限制是否成正比。孫玉菡稱，調整系統後，一年可以節省6.8億元，目標將行政費用控制在十分一，即約6,000萬元，當局將承擔三分二，八達通公司承擔三分一。對於為何不將兩個方案同步實行，他則表示，此舉需時約一年半，未能節省更多開支，故分開推行。