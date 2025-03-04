「兩蚊兩折」改設定八達通有信心壓縮時間 研日本跨境付款 最快月內推內地Call車功能

政府銳意調整長者二元乘車優惠，但因八達通更改設定需時，「兩蚊兩折」暫料明年9月實施。八達通今日(4日)表示，8個月更新系統是較保守的估算，有信心能壓縮時間，目標是盡快完成；而隨著的士車隊日前亮相，八達通亦指未來將會積極推進的士八達通業務；又透露八達通今年會推出至少4項新服務，如應用程式設內地call車功能、用應用程式在日本消費等。 八達通集團董事局主席楊美珍表示，八達通現時已發行逾2,000萬張，包括虛擬卡予使用者。她又指，在農曆年間使用八達通的消費量升了10%，雖然現時競爭大，但八達通會保留原有優勢，繼續創新。

就調整二元乘車優惠計劃，當局早前表示，預計需18個月調整市面17,000部八達通機。八達通消費業務及產品總監葉勁生指，18個月僅是較保守的估算，雖仍有不少細節要和政府商討，但有不少工作已經同步進行，有信心能壓縮時間，目標是盡快完成。 另外，政府昨日宣布5支的士車隊最快月底起陸續投入服務，各車隊亦在啟動禮上「曬冷」展示旗下的士。八達通交通業務主管鄧翠珊稱，即將投入運作的的士車隊，均已引入八達通系統；又指，現時已有2.9萬名的士司機申請商用八達通，超過全港的士司機一半人數，而去年的的士八達通交易量，亦按年上升67%，期望今年全年目標的的士交易量可達幾億港元。

八達通call車易 至於八達通未來的發展，鄧翠珊透露，正與內地技術平台合作，接通內地多間網約車平台，最快今月及下月或會在八達通App內推出「八達通call車易」功能，讓市民在內地叫網約車。她續指，今年第二至三季會推出全新的遊客版「全國通」，該卡除可在港當一般八達通使用外，亦能在內地及澳門支付交通消費。 研在日本用八達通 葉勁生補充，八達通App今年內亦會推出「P2P支付功能」，容許手機八達通透過「嘟卡」或輸入資料方式，互相轉帳餘額。另外，八達通目前正與日本當地多間支付平台商討，盼與當地覆蓋率較高的平台合作，令港人在日本可以八達通消費；他期望可做到直接從手機八達通扣錢，惟有技術難度，但八達通正探討如何克服，至於交易金額上限，葉勁生指需按照當地法規。