「共建美好社區大匯演」周六晚西九舉行 近百歌手藝人亮相 明午1時免費派4000門票(附派發地點)

區議會選舉周日(10 日)舉行，特區政府表示為進一步宣揚完善地區治理體系及重塑區議會對市民的切身好處，以及積極參與區議會選舉對共同建設美好社區的重要性，將於周六（9日）晚上7時至10時在西九文化區竹翠公園舉行大型戶外音樂會「共建美好社區大匯演」。表演嘉賓方面陣容鼎盛，近百位歌手及藝人將帶來連場音樂、歌舞演出。 7 大傳媒聯播 本港7間電子傳媒無綫電視、ViuTV、HOY TV、鳳凰衛視、香港電台、新城電台、商業電台共同作現場聯播。

明天（6日）下午1時起，民政事務總署將於20間民政諮詢中心(見下圖)向市民派發共約4,000張西九大匯演的入場券。所有入場券均為免費，每人只限索取兩張同一場地的入場券，派完即止。入場券不設劃位，場地內的座位安排將以先到先得形式分配。

同一時段，在灣仔HarbourChill海濱休閒站及沙田公園露天劇場亦會設匯演衛星場地，除轉播西九大匯演節目外，亦有現場表演及攤位遊戲供市民同樂。巿民亦可分別在灣仔民政諮詢中心和沙田民政諮詢中心索取當區衛星場地的入場券，每個衛星場地約有300張入場券可供市民索取。