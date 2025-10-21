「冬日開懷集」5大推介 | 親子必睇 溫度與深度兼備

步入初冬時份，「冬日開懷集」系列陸續呈獻多場精彩的合家歡節目，請來9個海外及本地的藝團，帶來包括木偶戲、馬戲、雜技、音樂、舞蹈、劇場、音樂劇及多媒體演出等多元化的精彩節目，與大家一同歡度冬日佳節。 精選節目： 飛行船劇團《傑克與魔豆》（日本）

來自日本的飛行船劇團已建團60年，從第一部作品《三隻小豬》開始，劇團就一直以世界名著作為主要創作作品，劇團今次把《傑克與魔豆》帶到香港，以人偶歌舞劇的形式呈現經典故事。該劇的場景包括森林小屋、藤蔓、雲景和巨人的家。設計師透過軟景和硬景的相互融合，用乾冰煙霧機去營造神秘氛圍，再配合變幻莫測的燈光去烘托整個故事情節，讓孩子們可以投入劇情，與傑克一起去雲上冒險。這個作品希望向孩子傳達善良、勇敢、友愛、智慧等核心精神，亦是劇團想要送給孩子們的成長禮物。

彎彎曲曲馬戲團《搬屋 bee bee 》（澳洲）

《搬屋bee bee》的創作靈感源於澳洲蜜蜂在面臨火災和受人類活動影響下的生存境況，讓觀衆反思環境保育和全球可持續發展的關係。值得一提，這部作品沒有任何語言對白，是有關兩隻蜜蜂在山火後努力重建家園的故事，過程中表演者大展各種精彩才藝，包括拋波、單輪車、跳繩和長笛表演等，絕對會讓大小朋友捧腹大笑，目不轉睛！

奇異手創劇團《太空小狗萊卡》 ( 西班牙 )

來自西班牙的奇異手創劇團耗時近兩年創作的《太空小狗萊卡》，將這位歷史上首個從太空回望地球的生物—小狗萊卡的驚奇旅程帶到香港。作爲劇團的王牌劇目之一，曾先後在多個國家和地方演出，劇團表示期待香港觀眾能感受到這個故事的驚喜與情感共鳴。透過小狗萊卡的故事，劇團希望小朋友思考是否可以「為達目的，不惜代價」，並表示過往很多小朋友在觀賞演出後，會提出不同問題，特別是「為什麼不先派人去呢？」的疑問激發了小朋友的思考和好奇心。劇團巧妙運用不同技術，讓故事更加生動，並透過精細技藝賦予木偶真實的生命力，望能為香港觀衆留下深刻的印象。

間藝工場《曙光之月》（日本）

日本間藝工場攜其突破之作《曙光之月》首度於香港演出，劇團熱切期待觀眾的反應。《曙光之月》意指日出時份，象徵「生命的重生」，作品大膽融合投影技術與視覺設計，透過光影、服裝、聲音與影像的結合，打造一場沉浸式的視覺馬戲體驗，讓觀眾五感全開，並透過心靈感受這故事。節目講述一個女孩誤闖神秘的地下世界，憑藉無比的勇氣與邪惡巫師周旋，在月光引領下終成功回家的故事。導演希望透過其作品，喚起觀眾重新思考「勇氣、創造力，生命渴望」等生存的價值。

無尾熊小子《蚊仔發「樂」夢》 ( 加拿大 )

無尾熊小子的《蚊仔發「樂」夢》是一部實時演出、拍攝和配樂的多媒體電影作品。

14人製作團隊以「一鏡到底」的手法即場創作電影，在觀眾眼前操控著一系列不同比例、特別訂製的精緻手工戲偶、道具和微型場景，配合無尾熊小子和弦樂三重奏在現場演奏的原創配樂，生動地講述熱愛爵士樂的「蚊仔」的追夢故事。觀眾既可欣賞銀幕上的電影成品，亦可同時看到舞台上的幕後製作過程，絕對是一張門票，雙重享受！