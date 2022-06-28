「初凝．芝茶」茶飲店涉發布煽動資訊抹黑政府防疫 兩女認罪判囚6至7個月

茶飲店「初凝．芝茶」兩名女負責人，被指在網上抹黑政府防疫措施、呼籲勿打疫苗等，同被控「作出具一項或多項煽動意圖的作為」罪。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉批評，兩被告提出的並不是甚麼科學或醫學上的意見，只是發洩內心的抑制、憎恨，令抗疫工作雪上加霜。他又指，雖然帖文滲透性不算最強，但判囚亦是恰當、具阻嚇性的刑罰。兩人還押逾四個月後，今日（28日）在西九龍裁判法院認罪，分別被判囚6及7個月。

被告侯穎欣（25歲）及林宛宜（21歲），同被控於2022年2月9日至2月17日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook及Instagram發布陳述和海報，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府、或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，及慫使他人不守法或不服從合法命令。

便衣警到店買飲品 獲發「杯葛安心」海報

案情指，涉案店舖在2020年10月開業，於當眼位置展示具政治性的海報及配件，兩被告均為店舖負責人，侯為該舖Instagram及Facebook的管理人，林則為Instagram管理人。2022年2月24日，警方派便衣探員前往該舖點了兩杯飲品，獲發一個印有連結店舖 Instagram 二維碼的膠牌。店內貼有一張印有「拒絕數碼監控」及「杯葛安心出行」的海報。

警方其後拘捕兩人，並在該店 Instagram 及 Facebook 發現共 9 組具煽動性帖文，包括抹黑政府及官員為疫情下殺死市民的「兇手」；抹黑政府的防疫措施有惡意目的，「推健康碼監測市民私隱」、「推惡法防遊行」、「報復香港人」；批評防疫措施有政治目的，與健康無關，或涉及政府換屆、特首選舉等；煽惑學生虛報疫苗副作用，令當局或教育局承受壓力，但不可向家長透露計劃。

案情又指有關帖文涉及煽惑公眾不要把疫苗接種紀錄上載至「安心出行」，以免替專制政府推廣暴政；呼籲公眾進入指定場所時，要「避開保安」，或用「用藉口——返屋企、外賣、返工、拎嘢，可以唔使打針」；煽惑公眾「唔做檢測咪唔會確診，萬一真係確診，最愛美心」；以「種毒」煽惑公眾不要接種疫苗。