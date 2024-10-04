「前官員」籲工聯會五一遊行 吳秋北批居心叵測：暴露反中亂港思維邏輯

吳秋北 (資料圖片/吳秋北fb)

工聯會會長吳秋北發文引述傳媒報道指，有「前政府官員、如今的所謂教授學者」表示政府要證明仍然可以集會，「建制派都可集會，五一（勞動節） 工聯會者可以遊行」。吳秋北強調工聯會明確知道《基本法》賦予香港人結社、集會、遊行、示威的自由，會方要遊行示威就遊行示威，反對、抗議、譴責美國，就反對、抗議、譴責美國，斥「教授要黑政府不要借工聯會說事兒」。

早年曾任民主黨副主席的前運輸及房屋局局長、教大公共行政學講座教授及顧問張炳良日前接受《明報》專訪時表示，部份國家對香港定型，香港需要策略性地找「關鍵點」扭轉偏見，建議政府鼓勵團體集會，證明集會仍然得，建制派都可以集會，五一工聯會都可以遊行，顯示本港依然自由多元。

斥「要黑政府不要借工聯會說事兒」 吳秋北昨日（3日）在Facebook以「反中亂港思維邏輯陰魂不散」為題發文說，2019年「黑暴顏色革命」後，香港人已不再「天真而傻」，再不願戴頂「遊行之都」高帽。他指警方的集會數字從沒減少反而有增加，批評有疏忽或誤導之嫌，不點名「前官員」觀點明顯居心叵測，立心不良，反問︰「現在政府要靠搞遊行建立國際信心嗎？學者為證明自己會放屁，會特意脫褲子嗎！是否所有法律寫明可以做的事，政府都要專門鼓勵呢？！」