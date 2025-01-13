「前特首辦」將搬去舊入境事務大樓　林鄭：歡迎省卻租金開支(更新)

【13:20更新】新增林鄭月娥確認「前特首辦」將搬遷

前特首林鄭月娥位於金鐘太古廣場的辦公室一年租金高達567萬元，首兩年的租金支出超過1,000萬元，惹來批評。《南華早報》引述消息報道，該辦公室的租約將於今年5月中旬屆滿，林鄭月娥的辦公室將遷往灣仔的入境事務大樓，即入境事務處的前總部，報道指此次搬遷經過了數月的審核。對此，林鄭月娥回覆傳媒查詢時確認有關安排。

林鄭月娥表示歡迎這一安排，認為這樣既可以繼續履行前任行政長官的工作，又能節省租金開支。她提到將在完成入境事務大樓辦公室的必要裝修後遷入，預計會在太古廣場租約於今年5月到期之前入駐。