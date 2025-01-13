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2025-01-13 13:26:00

「前特首辦」將搬去舊入境事務大樓　林鄭：歡迎省卻租金開支(更新)

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前行政長官林鄭月娥。(資料圖片)

前行政長官林鄭月娥。(資料圖片)

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【13:20更新】新增林鄭月娥確認「前特首辦」將搬遷

前特首林鄭月娥位於金鐘太古廣場的辦公室一年租金高達567萬元，首兩年的租金支出超過1,000萬元，惹來批評。《南華早報》引述消息報道，該辦公室的租約將於今年5月中旬屆滿，林鄭月娥的辦公室將遷往灣仔的入境事務大樓，即入境事務處的前總部，報道指此次搬遷經過了數月的審核。對此，林鄭月娥回覆傳媒查詢時確認有關安排。

林鄭月娥表示歡迎這一安排，認為這樣既可以繼續履行前任行政長官的工作，又能節省租金開支。她提到將在完成入境事務大樓辦公室的必要裝修後遷入，預計會在太古廣場租約於今年5月到期之前入駐。

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據報林鄭月娥的辦公室，將遷往灣仔的入境事務大樓。(資料圖片)

據報林鄭月娥的辦公室，將遷往灣仔的入境事務大樓。(資料圖片)

將使用入境處長原辦公室

消息人士表示，灣仔的入境事務大樓目前正在進行裝修，日後林鄭月娥將使用入境事務處處長的原辦公室。林鄭月娥於2017年宣布計劃拆除入境事務大樓及附近兩棟政府大樓，並將其重新開發為會議、酒店和商業設施。去年6月，入境事務處總部已由灣仔遷至將軍澳。

政府在2005年獲立法會批准，為歷任行政長官提供辦公室及行政支援，以支持他們在香港的宣傳活動，包括接待來訪的貴賓和代表團、接受媒體採訪、出席活動和演講。然而，林鄭月娥在2022年卸任後，由於中環的前特首辦空間不足，故租用金鐘太古廣場的一座辦公室。林鄭的辦公室在2023至24年度的開支約917萬元，其中租金佔567萬元，引起外界關注。

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