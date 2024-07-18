「包剪揼」遊戲=性騷擾？ 海報信息惹爭議 平機會解畫

近日社交平台流傳一張平機會的宣傳海報，引發網民熱議。海報張貼在疑似校園場地的壁報板，以藍色為背景，可見有「包、剪、揼」圖案，字眼信息稱「這遊戲可能是性騷擾」，下款為平機會及旗下的反性騷擾資源平台。網民紛表示不明所以，「有冇人可以解讀吓比我知」、「我啲理解能力係咪有啲問題，完全無法理解兩者有何關係」、「我係咪唔夠女權，真心唔明」。
網民不明所以 批無限聯想伸延
海報近日於facebook群組及連登討論區惹起討論，有網民認為「我估貼海報嘅地方係學校校務處，同人講迎新營玩包剪揼都有機會被告騷擾，去到淨係溫書好喇」、「我都係估野球拳遊戲，猜輸要除衫？」，另有人對海報信息表示異議，質疑平機會為何把包剪揼與性騷擾聯上關係，「點樣叫有可能，有就有，無就唔好咁多野講」、「遲下可能講句唔該都係性騷擾，愈嚟愈九唔搭八」、「好煩呀，over晒啲野」、「咩都可以係性騷擾，返去深山荒島一個人住就唔會有問題」、「要無限聯想無限伸延嘅話，呼吸都可以係性騷擾」、「女拳至上，不論你出包剪揼，都係性騷擾」。
供大專院校張貼 藉此學生不要掉以輕心
平機會回覆《am730》查詢時解釋，為了預防校園性騷擾，6月推出該海報供本港大專院校使用，設計以遊戲為主題，主要是考慮到不少學生活動特別是迎新活動均以遊戲為主軸模式，根據平機會2019年發布的《打破沉默：本港大學生性騷擾調查研究》，遊戲是大學生較常遭遇的性騷擾形式之一。
強調並非指有關遊戲等同性騷擾
平機會強調於海報中加入字句「這遊戲有可能是性騷擾」，並非指有關遊戲等同性騷擾，而是希望帶出信息，即使是簡單不過的遊戲，當中一旦牽涉性的元素，便有可能構成對他人冒犯、侮辱或威嚇的不受歡迎的行為，即在《性別歧視條例》（第480章）下屬違法的性騷擾行為，藉此提醒學生不要掉以輕心。
平機會設計該海報的目的是喚起同學對性騷擾問題的探討例如積極參與平機會與大專院校合作製作的反性騷擾網上培訓課程，加强他們對性騷擾問題的認知。同學亦可掃描海報上的二維碼到平機會的反性騷擾網上資源平台，報名參與平機會的認識性騷擾網上學習平台及了解更多相關資訊。