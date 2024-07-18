「包剪揼」遊戲=性騷擾？ 海報信息惹爭議 平機會解畫

平機會於海報中加入字句「這遊戲有可能是性騷擾」，是希望帶出信息即使是簡單不過的遊戲，當中一旦牽涉性的元素，便有可能構成對他人冒犯、侮辱或威嚇的不受歡迎的行為。(網上圖片/資料圖片)

近日社交平台流傳一張平機會的宣傳海報，引發網民熱議。海報張貼在疑似校園場地的壁報板，以藍色為背景，可見有「包、剪、揼」圖案，字眼信息稱「這遊戲可能是性騷擾」，下款為平機會及旗下的反性騷擾資源平台。網民紛表示不明所以，「有冇人可以解讀吓比我知」、「我啲理解能力係咪有啲問題，完全無法理解兩者有何關係」、「我係咪唔夠女權，真心唔明」。

海報近日於facebook群組及連登討論區惹起討論，有網民認為「我估貼海報嘅地方係學校校務處，同人講迎新營玩包剪揼都有機會被告騷擾，去到淨係溫書好喇」、「我都係估野球拳遊戲，猜輸要除衫？」，另有人對海報信息表示異議，質疑平機會為何把包剪揼與性騷擾聯上關係，「點樣叫有可能，有就有，無就唔好咁多野講」、「遲下可能講句唔該都係性騷擾，愈嚟愈九唔搭八」、「好煩呀，over晒啲野」、「咩都可以係性騷擾，返去深山荒島一個人住就唔會有問題」、「要無限聯想無限伸延嘅話，呼吸都可以係性騷擾」、「女拳至上，不論你出包剪揼，都係性騷擾」。

供大專院校張貼 藉此學生不要掉以輕心

平機會回覆《am730》查詢時解釋，為了預防校園性騷擾，6月推出該海報供本港大專院校使用，設計以遊戲為主題，主要是考慮到不少學生活動特別是迎新活動均以遊戲為主軸模式，根據平機會2019年發布的《打破沉默：本港大學生性騷擾調查研究》，遊戲是大學生較常遭遇的性騷擾形式之一。

強調並非指有關遊戲等同性騷擾

平機會強調於海報中加入字句「這遊戲有可能是性騷擾」，並非指有關遊戲等同性騷擾，而是希望帶出信息，即使是簡單不過的遊戲，當中一旦牽涉性的元素，便有可能構成對他人冒犯、侮辱或威嚇的不受歡迎的行為，即在《性別歧視條例》（第480章）下屬違法的性騷擾行為，藉此提醒學生不要掉以輕心。