​包山嘉年華2023｜長洲搶包山比賽復辦　5月26日舉行決賽　2月27日起接受報名

因疫情而停辦3年的長洲搶包山比賽今年將會復辦！康文署指，一年一度的長洲「包山嘉年華」即將展開，當中壓軸項目「搶包山比賽」將於5月26日晚上，在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行決賽，18歲或以上、健康及體能良好人士可於下周一(2月27日)起報名參加，截止日期為3月20日。搶包山比賽」名額為200人。如人數超出限額，大會將以抽籤方式選出參賽者。在長洲居住、就業或就讀的報名者可獲優先抽籤。「搶包山比賽」分為訓練、選拔賽及決賽3個階段。所有參賽者須完成4月16日的攀包山架及防墮安全訓練，方可參加4月30日下午舉行的選拔賽。

搶包山決賽分男、女子組同時作賽

「搶包山選拔賽」分初賽和複賽，以最短時間完成初賽的24名參賽者(包括最少6名女參賽者)將可入圍，晉身同日舉行的複賽，爭奪12個決賽席位(包括最少3名女參賽者)。該12名成績最佳的選手將可參加5月26日晚上11時30分至翌日凌晨0時45分舉行的「搶包山決賽」。「搶包山決賽」分男、女子組，兩組同時作賽。屆時，12名參賽者須在指定時間內摘取包山上的平安包，而不同範圍的平安包分數亦會有所不同，得分最高的男女健兒將獲勝；而在指定時間內取得最多平安包的參賽者將可奪得「代代平安獎」。