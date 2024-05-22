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2024-05-22 17:20:06

「升Key雀」噪鵑影響居民區議員促處理　漁護署解釋屬自然現象倡加隔音棉｜Ray Online

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漁護署話野鳥喺清晨同黃昏發出較頻密同明顯嘅鳴叫求偶，屬於自然現象。(漁護署圖片，Elvis Wong攝)

漁護署話野鳥喺清晨同黃昏發出較頻密同明顯嘅鳴叫求偶，屬於自然現象。(漁護署圖片，Elvis Wong攝)

唔少市民臨近清晨甚至半夜三更，都會聽到「升Key雀」發出愈嚟愈高音嘅叫聲，如果唔係夜瞓開嘅可能都幾受困擾。西貢區議會有議員就提出動議，話將軍澳成日有俗稱「升Key雀」嘅噪鵑喺樹上築巢及聚集，對環境衞生造成影響之餘，夜晚發出嘅噪音亦都嚴重騷擾周邊居民作息，令唔少上班一族同學生感到困擾。

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求偶鳴聲屬暫時性質

動議由工聯會黃遠康向食物環境衞生委員會提出，獲黨友黃宏滔和議，佢哋喺平衡人道主義立場後，建議政府喺人煙稠密地方減少種植甚至考慮移除榕樹、木棉樹等容易吸引「升Key雀」嘅品種，仲應該喺樹上掛起反光物料，以及「取代」多葉同多果實嘅大樹，希望可以減少「升Key雀」聚集。

漁護署回覆委員會就話，每年春夏兩季係野鳥繁殖期，部分野鳥會喺天光前至朝早，或者黃昏時發出比平時較頻密同明顯嘅鳴叫求偶，呢種情況屬於自然現象。署方又提到，呢啲繁殖求偶鳴聲屬於暫時性質，建議市民呢排可以閂窗、用耳塞或喺窗加裝隔音棉等，減低野鳥鳴聲嘅影響。

康文署：掛反光物料或視覺滋擾居民

漁護署又建議，相關管業處同部門可以考慮喺樹掛反光物件，同埋諮詢樹藝師意見後適當修剪樹木，減少野鳥逗留機會。康文署就話，基於樹木保育原則，除非樹木生長情況有異兼潛在倒塌風險，喺考慮保障公眾安全大前提下先會移除樹木，仲提到喺樹上掛反光物料或者對附近居民產生視覺滋擾，加上未有相關內部執行指引，所以就抱歉暫時唔會考慮呢項建議喇。

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