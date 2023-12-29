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2023-12-29 07:30:00
日報

「印出個未來」大灣區實習交流計劃2023 創作意念化為精品 體驗灣區生活

資料由客戶提供

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提到印刷，大多數人只會想到書本、雜誌和報章，但其實印刷品的種類相當廣泛，例如包裝盒、桌上遊戲、枱曆等都是日常生活經常接觸到的，大家一點都不陌生。為吸引更多年輕人認識、甚至投身印刷業，香港印刷業商會的「印出個未來」大灣區實習交流計劃與香港知專設計學院合辦，自2016年起安排學生於暑期到大灣區進行實習，參與印刷業的實際工作，並將創意打磨成設計意念，再化作印刷品，並可以體驗內地生活。「印出個未來」2023獲民政及靑年事務局和靑年發展委員會合辦的「靑年內地實習資助計劃」資助，於1013日舉行的總結分享會上劃上句號，除頒發了不同獎項外，亦展出了各組學生的作品，並由企業代表及學生團隊代表分享實習期間的心得和趣事。

分享會請來香港印刷業商會會長梁兆賢先生、副會長兼偉民製本（中國）有限公司代表呂振邦先生、總幹事張穎貽女士，以及香港知專設計學院及香港專業教育學院（李惠利）院長王麗蓮博士、副院長譚智恒先生、學術發展主管黃培達先生、傳意設計學系副系主任梁嘉仁先生，還有實習交流團的企業導師等擔任嘉賓。

香港印刷業商會梁兆賢會長

香港印刷業商會會長梁兆賢先生致辭時指，這計劃今年已是第七年舉辦，亦是疫情兩年線上實習後，首次恢復的實體活動。學生真正走出去親身體驗及感受內地文化，並看到香港印刷企業的規模和新科技的應用，見識到很多新事物，意識到印刷其實無處不在。最重要是在企業的支持下，能將創意化作實物；而且工作之餘，亦可透過參觀考察開闊視野。他希望學生可以實踐實習所得，未來學以致用，有更好的事業發展並對行業有所貢獻。

學生在實習期間，每個周末都會去不同城市考察，認識當地文化。圖為參觀廣東海上絲綢博物館。

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