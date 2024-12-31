「印出個未來」2024大灣區實習交流計劃 探索中國鄉村文化 將歷史設計成文創產品

每當到鄉村地方旅遊，文創工藝品常成為首選手信！精美富心思的包裝設計，令文創產品不只是一件商品，更成為文化與創意的結晶。由香港印刷業商會主辦、香港知專設計學院（HKDI）及卓越培訓發展中心（印刷業）合作、由民政事務局及青年發展委員會資助的「印出個未來」大灣區實習交流計劃2024，早前假HKDI圓滿舉行總結分享會。今屆實習作品的主題旨在推動鄉村旅遊，讓學生走進內地的鄉村，探索其獨特的地理、文化及歷史背景，並將這些元素轉化為創新的文創設計，讓更多人關注並欣賞中國鄉村的文化魅力。 在分享會上，學生不僅展示了他們的設計作品，還分享了實習期間的心得與故事；而香港印刷業商會梁兆賢會長、HKDI副院長暨副學術總監譚智恒先生及各實習企業的代表分享了對未來文創設計與印刷媒體業的展望。

梁兆賢會長致辭時提到，「印出個未來」計劃自2016年創辦以來，已為眾多HKDI學生提供實習機會，強化了學生與印刷媒體業的聯繫，並促進了行業的創新和發展。他強調，這種文化交流和職場技能的提升，對學生的未來發展至關重要。

安量實業黃美兒董事表示，印刷媒體業極需新生力量，儘管實習學生經驗不足，但在前輩的指導下，他們能夠增強專業知識，又為行業帶來創新思維。偉民製本呂振邦董事總經理見證到實習生的進步而感到欣慰，並期望更多新血入行，無論學生日後選擇回到實習原公司工作，還是進入其他印刷企業，他們都可發揮所長。

實習學生分享環節上，黃詩薏同學指出，在企業實習讓她有更大空間自主設計，這經驗提升了她的創作能力。鄭衍雯同學則分享了她在設計過程中的挑戰，特別是在考慮物料和成本後，如何將原本的設計簡化為更實用的產品。這次實習讓她在未來的設計中，更加關注可行性和實用性。

嘉賓與獲獎學生合照

在分享會尾聲，學生作品的評選結果也揭曉，冠軍由「禧圖組」陳欣怡同學、黃茜蔓同學、黃詩薏同學獲得；亞軍是「民生組」張佩媛同學、蔡芷棋同學、雷智媛同學；季軍為「偉民組」馬沚瀅同學、麥潮峰同學、黃路璐同學；優異獎則頒給「安量組」的鄭衍雯同學、廖靜宜同學、王凱儀同學，香港印刷業商會頒發奬學金予各得獎組別。