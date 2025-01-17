「反呃」刷單騙徒賺獎金 晒袋兩萬戰績 議員：小額過帳仍受監察 戶口凍結難解凍

刷單騙案是騙徒常用的行騙伎倆之一。他們會先以小量的金錢引誘受害人做任務，進而騙取更多金錢。不過，有識破騙徒詭計市民，欲「反騙」騙徒，賺取「任務」初階的獎金、過戶後便「收手」，更有人在網上炫耀大賺兩萬元。有立法會議員提醒，細額過帳同樣有被監察或凍結帳戶風險，提醒市民不要拿自己的銀行帳戶冒險。有大律師則表示，即使相關行為未必構成「洗黑錢」罪行，但仍有法律風險，不鼓勵市民作相關行為。 記者：朱慧恩 刷單騙案雖非新式行騙手法，也讓不少市民熟知騙徒的伎倆。行騙手法通常是先以小額金錢吸引玩家做任務，完成後便能得賺取獎金。愈後的任務，獎勵金愈高，當玩家完成所謂的高獎金任務欲提款時，騙徒便會要求對方課金，才可提取錢，藉此騙取更多金錢後便失聯。

做任務人士稱能夠提現 近來刷單騙案有轉猖獗之勢，騙徒假冒各大電器零售商、個人護理用品店或網購平台，隨機加入不同電話號碼。以記者日前被加入的假冒「豐澤」通訊群組為例，騙徒會先「邀請」成員做一些簡單的任務，例如首個任務在通訊群組內簽到，就能獲得50元；第二個任務則是下載「豐澤」的應用程式，完成任務者可獲得80元。接下來還有各項任務，可獲取得報酬亦更高。

有不少網民在社交媒體上，紛紛大晒「戰績」和「玩家攻略」，分享自己「反騙」騙徒的威水史。有曾嘗試做任務的網民稱曾「反騙」騙徒數百元或數千元；甚至有網民揚言「大賺」了逾兩萬元。有曾做任務並賺取數百元的人向記者確認，收到過帳後，確實能夠提現。

不過亦有網民留言「溫提」，指千萬不要使用自己的銀行帳戶收取款項，否則有機會被銀行凍結帳戶，「建議」玩家用其他方式收款。亦有網民留言提醒，這些「反騙」行為亦有可能是騙子引人上釣的技倆，提醒眾人便宜莫貪。 細額戶口仍有凍結風險 對於上述的小額可疑交易會否遭銀行凍結帳戶，金融界立法會議員陳振英表示，理論上銀行須作出警示有數個不同情景，包括頻繁現金交易、不尋常大額交易、與可疑户口有往來等；而細額並不等於沒有被監察或凍結風險。

他表示，倘銀行帳戶被凍結後，需要很複雜手續作證明才能解凍，過程十分麻煩，提醒市民千萬不要拿自己的戶口去冒險。 有銀行前線從業員指，若銀行帳戶被凍結，不但未能提取現金或轉帳，更有機會影響個人的信貸評級，將來在同一銀行開設帳戶會變得更難，甚至影響將來借貸。 大律師陸偉雄表示，上述行為未必構成「洗黑錢」罪行，因不能假設做任務者是已知犯罪集團的資金來源。他以打劫為例，假設有人打劫一批現金後，再以該筆贓款到餐廳購買食物，而餐廳職員並不知悉金錢的來源，故不能指控他參與「洗黑錢」。