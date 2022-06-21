「反恐舉報熱線」推出至今 接獲逾1600條信息

警方自月初起推出的「反恐舉報熱線」，至今接獲超過1600條信息，警方表示會適時跟進收到的內容。警方亦推出約章，推動化學品原材料相關業界，在危險品及化學品方面做好安全管理及承諾遵守法例，當遇見可疑情況就舉報。

首階段會針對與化學品原材料相關的業界

警方本月起亦推出名為「安全社區·承諾」計劃，首階段會針對與化學品原材料相關的業界，透過舉辦講座，派發宣傳單張等，提升包括五金及化工原料零售店、化學品供應商、物流業、大學中學及私營實驗室等的保安意識，防範化學品原材料危害到社區安全。至今已有14間零售店舖，以及49間中學和大專院校參與。



警務處跨部門反恐專責組高級警司梁偉基說，以五金舖為例，如果有非業內人士，購買高濃度及不尋常數量的化學品原材料等，就可能屬可疑行為。他又說如買方堅持現金交易，可能是為了逃避追查，呼籲零售店舖留意。他又指，自2019年中至今，有近20宗涉及爆炸品及炸藥的案件，根據外國大型恐襲事件，不法份子容易在市面購入原材料製造炸彈，認為存在威脅，情況值得關注。



消防處表示，2020年至今，已巡查五金店約1230次，有20多次發現違反危險品條例情況，並作出檢控。而在本月首3個星期，檢獲逾30公頃危險品。