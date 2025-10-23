「可能是最後合照」葉劉夥黨友議事廳留影

葉劉淑儀被追問合照是否有特別意思時，解釋因齊人故合照留念。(周令知攝)

議會盛傳參選「七十大限」，現任年過七旬議員僅剩新民黨葉劉淑儀和黎棟國未表態會否競逐連任。葉劉淑儀昨在會議廳與5名黨友議員合照，稱「可能是最後一次」。她之後表示，未來數日新民黨會有參選決定，屆時將詳細交代。

立法會舉行最後一次大會，葉劉淑儀在社交平台上載與5名黨友議員合照，並以英文寫道：「可能是新民黨6名議員在今屆議會的最後合照」。她離開會議廳時解釋，因剛好齊人又有位置才拍照「留為紀念」，重申稍後才會公布參選名單。自由黨和工聯會今日將公布參選名單，自由黨副主席、選委界李鎮強稱，該黨將採用舊議員「以舊帶新」形式培養新人，讓選民有更多不同選擇，相信不競逐連任的議員會繼續向後輩分享選舉經驗。