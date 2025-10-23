「可能是最後合照」葉劉夥黨友議事廳留影

議會盛傳參選「七十大限」，現任年過七旬議員僅剩新民黨葉劉淑儀和黎棟國未表態會否競逐連任。葉劉淑儀昨在會議廳與5名黨友議員合照，稱「可能是最後一次」。她之後表示，未來數日新民黨會有參選決定，屆時將詳細交代。
立法會舉行最後一次大會，葉劉淑儀在社交平台上載與5名黨友議員合照，並以英文寫道：「可能是新民黨6名議員在今屆議會的最後合照」。她離開會議廳時解釋，因剛好齊人又有位置才拍照「留為紀念」，重申稍後才會公布參選名單。自由黨和工聯會今日將公布參選名單，自由黨副主席、選委界李鎮強稱，該黨將採用舊議員「以舊帶新」形式培養新人，讓選民有更多不同選擇，相信不競逐連任的議員會繼續向後輩分享選舉經驗。
原計劃在最後一次大會發言交代競逐意向的江玉歡，昨改在議事廳外交代棄選決定。她不認同有人指「因為敢言，冇得留任」的說法，稱自己本身性格爽快，加上有議員身份積極為基層發聲，強調沒有收到有關方面壓力，希望大家不要猜測；卸任後會「開台」與市民分析時事、分享法律知識等，「市民會每日都見到更貼近佢哋嘅江玉歡。」
梁熙：一次口誤增知名度
不在民建聯參選名單之列的梁熙，在一個電視節目透露稍後會交代未來去向，任內最難忘是處理垃圾徵費議題，並從中啟發到掌握民意的最快方法是落區與市民交流；寄語新議員要把握每一次與街坊接觸的機會，「問你想問嘅問題、想掌握民意嘅方向，佢哋會俾到一個好明確嘅答案你。」
梁熙曾在選舉論壇把爭取小西灣興建鐵路站，錯誤說成「爭取西灣河地鐵站」，事隔4年他認為都算是一件好事，「呢一個口誤，令大家一夜之間認識咗我。」