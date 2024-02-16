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2024-02-16 11:25:00

「呃錢獅」農曆新年遊走全港　警拘51歲男涉無許可證公眾地方舞獅 (更新)

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醒獅打扮的男子再現旺角。(影片截圖)

醒獅打扮的男子再現旺角。(影片截圖)

日前，被網民指「呃錢黨」的一對「醒獅」二人組，雖然被媒體多次報道，但似乎仍在本港多處「招搖撞騙」。繼早前被發現在大埔及上水一帶出沒，昨日（15日）又有片段重返旺角的砵蘭街，向一間食肆「乞討」，不過今次沒有原本打鑼的男子，而是「扮獅」的男子一手包辦。

早前《am730》已報道過該兩名「呃錢獅」的出沒影片，不過似乎二人對於引起港人的爭議亳不在意，在年初四（13日）就有網民發現他們轉戰大埔及上水出沒，期間更在沙田用餐，之後亦有網民在香港仔發現他們身影。到今日，在社交媒體打鑼的男子就突然消失，二人組雖然頓變一人，但似乎該名「呃錢獅」並不孤單，影片顯示他「單拖」在旺角砵蘭街一間食肆外「自導自演」，然而可能質素所限，被網民批評打鑼打到「打齋咁」。

網民發現二人曾在多處出沒。(網上圖片) 網民發現二人曾在多處出沒。(網上圖片) 網民發現二人曾在多處出沒。(網上圖片) 網民發現二人曾在多處出沒。(網上圖片) 網民發現二人曾在多處出沒。(網上圖片) 網民發現二人曾在多處出沒。(網上圖片) 網民發現二人曾在多處出沒。(網上圖片)

除了「呃錢獅」的二人組之外，還有一個「大頭財神」，在年初三（11日）被網民發現在北角新光戲院對面乞討後，今日又有網民揭發他在沙田車公廟外繼續「搵食」。雖然網民都說不會給他們利是或金錢，但這批疑似內地人在港到處行乞，未知已領得多少的金額。

警柴灣拘51歲男子涉無許可證公眾地方舞獅

警方今日(16日)向傳媒證實，拘捕一名51歲姓唐男子。警方指，昨日(15日)於柴灣怡泰街一帶巡邏時，發現被捕人士穿著黃色舞獅服裝，配有鑼和木棍，其後被警方截停。經初步調查，該名男子曾於柴灣道多間食店外獨自表演舞獅，警方以「無許可證而在公眾地方舞獅」的罪行拘捕該名男子。報道指，被捕男子在年初三(11日)早上以訪客身分入境香港，獲准逗留至本月18日。

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大頭財神在車公廟外乞討。(網上圖片) 大頭財神在車公廟外乞討。(網上圖片)
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