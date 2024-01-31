「咁係因為你悲觀」潮語有冇犯23條？鄧炳強話冇頭冇尾唔知點答｜Ray Online

網上討論區最近就興起一句反諷嘅潮語，經常有網民以「咁係因為你太悲觀，我睇到由治及興帶嚟嘅好處」一句，回應有關社會的負面新聞等。身兼「應變反駁隊」隊長嘅保安局局長鄧炳強，今日(31號)見記者嘅時候就被問到有冇聽過呢句說話，以及日後再咁講呢類語帶相關嘅評論會唔會犯法。
鄧炳強話就咁答太過輕率
鄧炳強回應嘅時候，就希望記者重覆一次句說話同交代下個語境(context)，「無端端講一句嘢就有冇犯法，我都唔知點答你。」佢之後就話，法律同《基本法》第23條都係好嚴肅，如果就咁講網絡上寫一句又冇頭冇尾，又唔知講乜嘅就係咪犯法呢，「我諗任何人答都係太過輕率。」
反諷潮語最早舊年4月已經出現
呢句潮語出自LIHKG討論區舊年4月一則帖文，事緣一個網名叫「水原千鶴」嘅網民，在題為「而家社會氣氛沉滯到好似等緊大事發生咁」嘅帖子入面用嗰句說話回應。呢句之後就廣泛畀網民用嚟做「萬能Key」，之後仲整咗唔少Meme圖。
句子入面嘅「由治及興」，係由國家主席習近平2022年喺中共二十大上提出，當時佢講到「要推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段」，一詞之後亦都出現喺同年香港《施政報告》同2023年時任國務院總理李克強宣讀嘅政府工作報告。