熱門搜尋:
美斯訪香港 盛勁為 23條立法 機管局債券 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-31 22:57:52

「咁係因為你悲觀」潮語有冇犯23條？鄧炳強話冇頭冇尾唔知點答｜Ray Online

分享：
鄧炳強話，好難無端端就講一句嘢有冇犯法。(資料圖片／陳奕釗攝)

鄧炳強話，好難無端端就講一句嘢有冇犯法。(資料圖片／陳奕釗攝)

網上討論區最近就興起一句反諷嘅潮語，經常有網民以「咁係因為你太悲觀，我睇到由治及興帶嚟嘅好處」一句，回應有關社會的負面新聞等。身兼「應變反駁隊」隊長嘅保安局局長鄧炳強，今日(31號)見記者嘅時候就被問到有冇聽過呢句說話，以及日後再咁講呢類語帶相關嘅評論會唔會犯法。

鄧炳強話就咁答太過輕率

鄧炳強回應嘅時候，就希望記者重覆一次句說話同交代下個語境(context)，「無端端講一句嘢就有冇犯法，我都唔知點答你。」佢之後就話，法律同《基本法》第23條都係好嚴肅，如果就咁講網絡上寫一句又冇頭冇尾，又唔知講乜嘅就係咪犯法呢，「我諗任何人答都係太過輕率。」

反諷潮語最早舊年4月已經出現

呢句潮語出自LIHKG討論區舊年4月一則帖文，事緣一個網名叫「水原千鶴」嘅網民，在題為「而家社會氣氛沉滯到好似等緊大事發生咁」嘅帖子入面用嗰句說話回應。呢句之後就廣泛畀網民用嚟做「萬能Key」，之後仲整咗唔少Meme圖。

句子入面嘅「由治及興」，係由國家主席習近平2022年喺中共二十大上提出，當時佢講到「要推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段」，一詞之後亦都出現喺同年香港《施政報告》同2023年時任國務院總理李克強宣讀嘅政府工作報告。

Ad Block
23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受