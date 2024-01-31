「咁係因為你悲觀」潮語有冇犯23條？鄧炳強話冇頭冇尾唔知點答｜Ray Online

網上討論區最近就興起一句反諷嘅潮語，經常有網民以「咁係因為你太悲觀，我睇到由治及興帶嚟嘅好處」一句，回應有關社會的負面新聞等。身兼「應變反駁隊」隊長嘅保安局局長鄧炳強，今日(31號)見記者嘅時候就被問到有冇聽過呢句說話，以及日後再咁講呢類語帶相關嘅評論會唔會犯法。

鄧炳強話就咁答太過輕率

鄧炳強回應嘅時候，就希望記者重覆一次句說話同交代下個語境(context)，「無端端講一句嘢就有冇犯法，我都唔知點答你。」佢之後就話，法律同《基本法》第23條都係好嚴肅，如果就咁講網絡上寫一句又冇頭冇尾，又唔知講乜嘅就係咪犯法呢，「我諗任何人答都係太過輕率。」