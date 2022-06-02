「和你Sing」男學生拒捕罪成 上訴稱當時不知被警員追捕

2019 年有網民於平安夜及聖誕日發起「和你 Sing」行動，於多區商場聚集，及後爆發警民衝突，一名男學生涉嫌於尖沙咀海港城抗拒便衣警拘捕，令警員的膝蓋瘀傷、手指被拗斷等受傷。他早前被裁定3項抗拒警員罪成，判囚半年，他不服定罪及刑罰上訴，案件今日於高等法院開庭審理，最後決定押後至8月4日作裁決，期間上訴人繼續獲准保釋。

案發時20歲的上訴人勞俊昇，辯方指出，案發現場環境嘈吵，上訴人亦正奔跑，未必聽到便衣警表露身份，他可能以為對方是商場保安或不同政見者，導致他逃跑，而逃跑並不違法。其次，勞的醫療報告顯示他頭部受傷，但涉案警員接受盤問時，沒有人能解釋勞為何受傷，亦沒有人承認曾打他的頭，質疑警員口供的可信性。

控方則回應指，警員與上訴人距離甚近，質疑他是否真的聽不到對方表露身份。而案發時處於反修例運動後期，當日亦有人發起示威活動，上訴人理應料到會有警員，甚至便衣警執勤，加上他知道在商場拋擲紙張可能違法，心虛逃跑，可合理推論他「下意識」知道被警員追捕。

就判刑方面，上訴方則指裁判官判刑時沒有清楚表達，上訴人沒有案底對於其判刑有否任何扣減，而且上訴人犯案時相當時相當年輕，只有21歲，他更因本案而頭部受傷，故認為刑罰應仍有扣減空間。控方回應時則指，原審裁判官已拒絕接納上訴人的自辯供辭，又認為上訴人激烈反抗，致3名警員受傷，判囚半年並非過重。

勞俊昇（21歲，學生）被控 3 項抗拒警務人員罪，控罪指他 2019年12月24日在尖沙咀海港城拒抗警長A、警署警長 B及警長 C。