票房已破123億的內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）登上全球動畫電影票房冠軍，更躋身全球影史票房榜第8位。《哪吒2》將於本周六（22日）在香港四大戲院院線聯手上映，曾為1986年亞視版電視劇《哪吒》出演哪吒一角的西貢區議員方國珊亦趁此舉行「哪吒約你睇哪吒」免費睇戲活動，邀請西貢及將軍澳居民入場欣賞電影，惟網上登記連結未夠一小時已爆滿，拒絕登入，及後方國珊公布「反響熱烈名額已滿」。

方國珊今日於社交平台發文，稱會於周六舉行兩場包場活動，其中一場於下午2時在MCL新都城戲院，另一場於晚上7時05分在銅鑼灣影藝戲院，活動只限西貢或將軍澳居民報名，每次登記1張，每個住址限登記兩張，座位隨機安排不設選擇。參加者需經網上連結報名，開放未夠一小時已爆滿拒絕登入，及後方國珊公布「反響熱烈名額已滿」。

方國珊此前於傳媒撰文，稱作為1986年亞視版《哪吒》扮演人，深知香港影視產業擁有許多輝煌的歷史，其中沉澱的經驗對於內地電影出海具有重要的參考價值。而內地如今先進的特效製作技術，則可以輔助香港業界作品實現新的蛻變，在承繼前人精神之餘，開闢出風景迥異的新天地。她建議，香港電影電視也不妨推出具有本地特徵的中華文化主題動畫片，並據此衍生動漫周邊產品（如手辦、玩具、服裝），舉辦線上線下IP活動，以振興本港創意文化產業，實現新一輪的突破升級。