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2025-02-28 17:22:07

《哪吒2》一日過電檢　《何以鴉雀無聲》未能再放映　丘應樺：按既定機制審批

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《哪吒之魔童鬧海》只用一日時間通過電檢 (中通社)

《哪吒之魔童鬧海》只用一日時間通過電檢 (中通社)

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中文大學新亞書院學生會原擬2月中在放映會播放以緬甸工人抗爭為主題的電影《何以鴉雀無聲》，惟放映當日前收到電檢處來函，稱活動未獲證明書，繼續放映或違電檢條例，經定罪可處罰款甚至監禁；學生會聲明提及該片曾在港通過電檢，並在香港亞洲電影節及百老匯電影中心公開放映。

被問到《何以鴉雀無聲》早前曾上映，為何本月未能再放映；而《哪吒之魔童鬧海》只用一日時間通過電檢(2月17日送檢，2月18日便獲批)，為何會有特事特辦的情況，商務及經濟發展局長丘應樺今日於財政預算案記者會上回應說，政府按既定機制及守則審批每一套電影，「喺不同情況或環境底下，或者有不同其他收到嘅理由或原因，係對電影會作一個審批，都有既定守則跟從。」

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電檢處：核准只限於指定日子在特定地點上映

中大新亞書院學生會原定上周三播放緬甸電影《何以鴉雀無聲》，惟在活動舉行前兩小時宣布取消，及後發聲明指收到電影、報刊及物品管理辦事處電郵，指接獲公眾人士投訴，指放映未獲電影檢查監督發出核准證明書或豁免證明書。

電檢處及後回覆傳媒查詢時表示，在接獲投訴後隨即調查，確認未有相關影片檢片申請，遂即時發電郵「提醒」主辦方留意條例規定，並指曾就電影向亞洲電影節協會發出核准，但該核准只限於指定日子在特定地點上映。

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