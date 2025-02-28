《哪吒2》一日過電檢　《何以鴉雀無聲》未能再放映　丘應樺：按既定機制審批

中文大學新亞書院學生會原擬2月中在放映會播放以緬甸工人抗爭為主題的電影《何以鴉雀無聲》，惟放映當日前收到電檢處來函，稱活動未獲證明書，繼續放映或違電檢條例，經定罪可處罰款甚至監禁；學生會聲明提及該片曾在港通過電檢，並在香港亞洲電影節及百老匯電影中心公開放映。

被問到《何以鴉雀無聲》早前曾上映，為何本月未能再放映；而《哪吒之魔童鬧海》只用一日時間通過電檢(2月17日送檢，2月18日便獲批)，為何會有特事特辦的情況，商務及經濟發展局長丘應樺今日於財政預算案記者會上回應說，政府按既定機制及守則審批每一套電影，「喺不同情況或環境底下，或者有不同其他收到嘅理由或原因，係對電影會作一個審批，都有既定守則跟從。」