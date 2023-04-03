《商報》前高層涉索取賄款12萬元　連兩下屬同被控保釋候訊

《香港商報》廣告部前助理總經理，涉嫌向4名下屬索取及收受賄款約12萬元，其中兩名下屬涉嫌提供賄款。3名被告今早於東區裁判法院作提訊，暫毋須答辯。案件將交往區域法院處理，裁判官按控方申請，把案件押後至5月11日再訊，以等候轉介往區院的文件，3人續准以5,000元至7萬元作現金保釋，並須交出旅遊證件、不得離港及不得接觸控方證人。

三人被控共8罪

三名被告包括42歲《商報》廣告部前助理總經理胡桁誌(又名胡智衡)、49歲《商報》前銷售代表李國維，以及43歲《商報》銷售代表敖錦輝。三人被控共8項罪名，首兩名被告同被控3項「串謀使代理人索取利益罪」。控罪指，胡桁誌及李國維於2021年9月1日至2022年2月13日，涉嫌串謀向另外兩名銷售代表，索取3筆賄款，作為首被告協助2人，取得其中兩項活動贊助的誘因或報酬。賄款為該2名銷售代表，就有關活動應獲支付佣金的三成。3筆款項共約35,000元，當中有兩名銷售代表拒絕被告要求。

另外，次被告及第三被告，被控1項及4項「向代理人提供利益罪」。控罪指，2人於2020年1月21日至2022年1月20日，分別向首被告提供4筆共約8.3萬元及1筆5,000元的賄款，使首被告協助他們為上述活動取得贊助。