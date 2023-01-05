「嘉」傳戶曉 譜撰香江情 「煇黃」璀璨絕唱餘音裊 音樂大師顧嘉煇逝世

香港音樂大師、殿堂級作曲家顧嘉煇周二(3日)在加拿大溫哥華離世，享年92歲。顧嘉煇生前創作過無數經典旋律，與已故著名填詞人黃霑成就一首首膾炙人口、跨年代的經典金曲，包括《獅子山下》、《上海灘》、《啼笑因緣》、《忘盡心中情》等，以萬般情共鑄香江不杇名句。
退休後長居加拿大溫哥華的顧嘉煇，於當地時間本月3日離世。顧嘉煇胞姊顧媚接受傳媒訪問時表示，顧嘉煇走得好安詳，在醫院住了一周，「有少少COVID」(新冠病毒)，加上有數天不進食。她形容顧嘉煇「好好福氣」，兒女、孫都來了跟他見面，她則透過通訊軟件FaceTime用手機與他見面。
顧嘉煇是江蘇蘇州人，1931年在廣州出生，抗日戰爭爆發後，舉家移居香港。顧嘉煇自小熱愛繪畫，但受胞姐、六十年代著名歌星顧媚的音樂薰陶，17歲開始學習鋼琴。顧嘉煇在早期訪問中笑稱：「起初是亂彈的，後來真的喜歡，甚至想以此為事業，於是便認真去學。」
顧嘉煇最愛《忘盡心中情》
顧嘉煇於1961年參加邵氏電影《不了情》的作曲比賽，為胞姐創作曲目《夢》，正式開始音樂生涯。他隨後獲邵逸夫贊助生活費及擔保簽證，到美國伯克利音樂學院深造，回港後為邵氏電影作曲配樂。
顧嘉煇於1968年加入無綫電視，擔任綜藝節目《歡樂今宵》的音樂總監。在七十年代初期至八十年代中期是顧嘉煇的事業巔峰期，為電視劇創作多首膾炙人口的主題曲，當中不少是與已故著名填詞人黃霑合力創作，故二人有「煇黃」稱號。眾多作品中，顧嘉煇自言最愛與黃霑合作的《忘盡心中情》，「因為一開始的部分全都是以五聲音階進行，很中國化，再配上西方和聲，感覺很新鮮。」
除了一首首經典金曲，大眾耳熟能詳的大小曲目，如兒歌《跳飛機》、綜藝節目《歡樂今宵》晚安歌，以至無綫新聞的片頭音樂，亦由顧嘉煇創作，當中《歡樂今宵》晚安歌更是顧嘉煇少有自己包辦曲詞的作品。
顧嘉煇自1990年代起淡出樂壇，長居加拿大溫哥華，投身藝術工作，包括兒時所好的繪畫，惟間中亦回港演出。在2007年，他獲電視台邀請，復出為慶祝香港回歸10周年製作的電視劇《歲月風雲》創作同名主題曲。他於2014年，獲香港中文大學頒授榮譽博士學位，香港中文大學合唱團為此舉辦《不朽香江名句—向顧嘉煇致敬》音樂會。2015年，顧嘉煇決定正式退休，之後與夫人重返加拿大溫哥華，直至離世。
顧嘉煇經典作品(部分)
流行曲 : 《啼笑因緣》、《獅子山下》、《上海灘》、《萬般情》、《忘盡心中情》、《狂潮》、《倚天屠龍記》、《倆忘煙水裡》、《萬水千山縱橫》、《萬水千山總是情》、《勇敢的中國人》、《京華春夢》、《親情》、《鐵血丹心》、《楚留香》、《星夜星塵》、《鮮花滿月樓》、《小李飛刀》、《誰可改變》、《誓要入刀山》、《季節》、《世間始終你好》、《家變》、《無悔愛你一生》、《心債》、《輪流轉》、《當年情》
兒歌 : 《跳飛機》、《小時候》、《數字歌》
節目音樂 : 《歡樂今宵》晚安歌、無綫新聞片頭音樂
廣告歌 : 出前一丁、位元堂養陰丸、海馬牌床褥、袋鼠絲苗爲兩餐、力保健
電影音樂 : 《萬花迎春》、《何日君再來》、《秋霞》、《秦俑》、《唐山大兄》、《英雄本色》、《英雄本色II》、《猛龍過江》、《精武英雄》、《武狀元蘇乞兒》